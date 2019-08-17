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Пожар в "Токио Стар": стало известно о героическом поступке одессита

1.1т Читать материал на украинском

Житель Одессы Виталий Донкоглов забрал к себе домой 20 человек, которые остались без крова из-за пожара в отеле "Токио Стар".

В комментарии "Думской" мужчина рассказал, что ему 45 лет, он работает управляющим ОСМД, живет рядом с Водопроводной (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В день трагедии около 4 часов утра герой возвращался домой с дня рождения друга. Когда он увидел пожар, то не мог остаться равнодушным. Он забрал к себе в квартиру около 20 человек, в основном женщин и детей. Несколько пострадавших до сих пор находятся у него дома.

Виталий Донкоглов

Виталий Донкоглов

"Думская"

Новости
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"Я ничего такого не сделал – людям нужна была помощь, и я им помог", – прокомментировал Виталий свой поступок, отметив, что ему не составило труда приютить людей и угостить их чаем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" (владелец – бизнесмен Вадим Черный) вспыхнул пожар. В результате погибли девять человек. На ситуацию отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман.

Среди основных версий пожара в одесской гостинице "Токио Стар" полиция рассматривает инсценировку с целью сокрытия убийства.

Выяснилось, что на отель "Токио Стар" в Одессе еще в 2015 году жаловались из-за антисанитарии. Так, в связи с трагедией в сети вспомнили, что в заведении проводилась проверка в рамках популярного шоу "Ревизор".

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Тема
Пожар в отеле Токио Стар
Место
Украина Одесса
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
На Украине и...день без подвига?))))))))))))))))))))))Что может быть смешнее...
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Что только не сделаешь по пьянке...
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