Появились первые фото вышедшего на свободу Маркива

В сети появились первые кадры с вышедшим на свободу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого 3 ноября отпустил суд Милана (Италия).

Снимок опубликовала в Facebook уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова. На фотографии украинец позирует с национальным флагом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, фото Маркива поделилась в Telegram журналистка Соня Кошкина.

Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в свою очередь показала видео, записанное возле тюрьмы Опера в Милане.

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