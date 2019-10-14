Появились эксклюзивные фото и видео с Марша защитников в Киеве

На День Защитника в Киеве произошло шествие националистов, которые прошли торжественным маршем по центральным улицам столицы.

Об этом с места событий сообщает OBOZREVATEL. Отметим, что участники марша идут с украинскими флагами и скандируют лозунги против открытия рынка земли, отведения войск на Донбассе и прочие (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Марш на День Защитника в Киеве

Шествие началось около 13:00 возле памятника Тарасу Шевченко, после чего националисты пошли колоннами по бульвару Шевченко в сторону Крещатика. Дальше организаторы планируют пройти по улице Институтской, далее по аллее Героев Небесной сотни, после чего выйти на улицу Банковую к Офису президента Украины.

Основным лозунгом акции заявлено требование "Защитим украинскую землю". Таким образом националисты требуют отменить закон об особом статусе Донбасса, а также требуют прекратить торговлю землей в Украине.

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Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как 13 октября на Донбассе провели необычную акцию ко Дню защитника Украины – в оккупированный Донецк с Марьинки прилетел на воздушных шарах огромный сине-желтый флаг.

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