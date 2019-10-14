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14 октября • обновлено в 16:39
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Появились эксклюзивные фото и видео с Марша защитников в Киеве

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На День Защитника в Киеве произошло шествие националистов, которые прошли торжественным маршем по центральным улицам столицы.

Об этом с места событий сообщает OBOZREVATEL. Отметим, что участники марша идут с украинскими флагами и скандируют лозунги против открытия рынка земли, отведения войск на Донбассе и прочие (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Марш на День Защитника в Киеве

Марш на День Защитника в Киеве

Новости
День защитника Украины в Киеве: все подробности онлайн

Шествие началось около 13:00 возле памятника Тарасу Шевченко, после чего националисты пошли колоннами по бульвару Шевченко в сторону Крещатика. Дальше организаторы планируют пройти по улице Институтской, далее по аллее Героев Небесной сотни, после чего выйти на улицу Банковую к Офису президента Украины.

Появились эксклюзивные фото и видео с Марша защитников в Киеве
Появились эксклюзивные фото и видео с Марша защитников в Киеве
Появились эксклюзивные фото и видео с Марша защитников в Киеве
Появились эксклюзивные фото и видео с Марша защитников в Киеве
Появились эксклюзивные фото и видео с Марша защитников в Киеве
Появились эксклюзивные фото и видео с Марша защитников в Киеве
Появились эксклюзивные фото и видео с Марша защитников в Киеве
Появились эксклюзивные фото и видео с Марша защитников в Киеве
Появились эксклюзивные фото и видео с Марша защитников в Киеве
Появились эксклюзивные фото и видео с Марша защитников в Киеве

Основным лозунгом акции заявлено требование "Защитим украинскую землю". Таким образом националисты требуют отменить закон об особом статусе Донбасса, а также требуют прекратить торговлю землей в Украине.

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Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как 13 октября на Донбассе провели необычную акцию ко Дню защитника Украины – в оккупированный Донецк с Марьинки прилетел на воздушных шарах огромный сине-желтый флаг.

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Читайте все новости по теме "День защитника Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
День защитника Украины
Место
Украина Киев
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
14 октября 1943 года советские войска освободили Запорожье от немецко-фашистских захватчиков, их приспешников из стран Европы и т.н. "украинских" сепаратистов и предателей. К сожалению, этот славный Русский город снова в нaцистской оккупации.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Один в один бразильский карнавал
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленского пора выносить вперед ногами! опг крышует вора-коломойского! ОпГ Зеленского продолжает спонсорство терроризма поставляя газ и воду Бесплатно на 2 млрд доларов на окупированые территории!Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) Саакашвили в Грузии за 2 года посадил на Зону Сотни Судей Прокуроров Ментов! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ Зеленского на Зону!
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