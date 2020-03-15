Главная Новости
15 марта • обновлено в 17:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Сергій Дубенко
Сергій Дубенко
Політик Все статьи автора

Потеря времени

3.6т

Верни сейчас время на месяц назад, разве допустили бы власти Италии подобную эпидемию? Нет. Думается мне, что закрыли бы все авиасообщения и границы, ввели бы карантин, закрыли супермаркеты, торговые центры, кинотеатры и все закрытые публичные пространства, отменили бы все массовые мероприятия и т.д. Уголовная ответственность за нахождение с признаками ОРВИ на работе и в общественном месте. Организовать отдельные оборудованные всем необходимым палаты для приема больных коронавирусом. Закупить тесты в необходимом количестве. И т.д. И тогда сотни людей продолжали бы жить.

Просто неверно прогнозировали. Не подготовились.

И немцы. И французы. И испанцы. Никто не спрогнозировал и не действовал вовремя.

Все опоздали. И теперь пожинают плоды либеральности и нерешительности.

Для того, чтобы быть готовыми, надо представить наихудший сценарий и действовать так, как если бы он наступил ЕЩЕ ВЧЕРА. Особенно в нынешней ситуации и с учетом происходящего у соседей.

У нас в Украине всего три подтвержденных случая заболевания коронавирусом? НЕТ! Представим себе, что за вчерашний день у нас +120 заболевших, +10 летальных исходов и скорее всего 1500 носителей вируса, которые даже не подозревают об этом ввиду длительного инкубационного периода. И действуем УЖЕ СЕГОДНЯ исходя из этого предположения для того, чтобы через две недели не столкнуться с подобной совершенно реальной картиной.

Как Китай. Как Таиланд. Как СЕЙЧАС поумневшие Италия и Испания.

Закрытие всех общественных пространств, кинотеатров, детских центров, больших магазинов за исключением продуктовых. Ограничение перемещения по городу. Строжайший карантин, а не "до 200 человек". Уголовная ответственность за нахождение на рабочем или в публичном месте с любыми признаками ОРВИ. Полное закрытие границ. Оборудование отдельных палат минимум на 500 мест, оснащённых всем необходимым оборудованием, тестами, медикаментами В КАЖДОМ областном центре.

А не эти все осторожные полумеры.

Тогда возможно через две недели не будет +120 заболевших и +10 летальных.☝️

Перечитаем этот пост через месяц. Всем крепкого здоровья.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Сергій Дубенко Сергій Дубенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Теги
карантин грипп и ОРВИ
Источник
Источник: Facebook Сергея Дубенко
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
11
Интересно
15
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Зачем эти драконовские меры, если вирус в основном убивает стариков и больных, т е инвалидов. По сути это балласт, вот как бы не специально от него и избавятся.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги