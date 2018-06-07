Аваков заявил, что Донбасс будет освобождать полиция.

А я вспомнил (как раз годовщина), как К-1 "зачищал" Марьинку.

Въезжаем, куда едем, что там - пока непонятно. Но мы *бнутые саперы, нам все равно.

К-1 стоит возле своего гигантского бронированного грузовика на краю, совсем рядом с кругом. Модные экипированные ребята, озираются по сторонам.

фото Андрея Шора

Останавливаемся. Спрашиваю в окошко - на 6-2 что там, проедем? "А где это?".

Ясно. Рулим, только побыстрее. Чуть дальше краем глаза вижу вспышку справа - выстрел точно. По нам? Непонятно.

Новости Бойовики на Донбасі до сих пір ображені на українських військових

Марьинка абсолютно пуста, даже вечных таксистов на улицах нет...

Оставляем КамАЗ у 5 поста, идем искать Диверсанта...

А К-1 поснимал кино все там же на окраине с показательным выбиванием дверей, и уехал.