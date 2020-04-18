После карантина всем будут раздавать деньги: футуролог предсказал золотой век

Из-за карантина большая часть человечества оказалась взаперти. Но рано или поздно пандемия закончится, люди снова выйдут на улицы. Изменится ли мир? Если да, то как? И может ли на смену обществу потребления прийти новый Золотой век, в котором наибольшей ценностью будет человек?

На эти вопросы в эфире ObozTV ответил футуролог Алексей Толкачев.

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– Чего вы ожидаете? Каким будет этот мир после карантина?

– Во-первых, из-за экономического кризиса я ожидаю очень долгосрочную рецессию экономики. Из ямы, в которую мы сейчас залезли, мы будем вылезать примерно год, полтора или даже два.

Как бы ни хотелось нам сразу же побежать в рестораны, на встречи, на вкусную чашечку кофе, большинство из нас не сможет этого сделать после завершения карантина, потому что сейчас мы тратим все свои деньги.

Для меня движение денег и экономика напоминает движение крови в живом организме. Представьте, как будут чувствовать себя клетки, если сердце остановится, если кровь в сосудах остановится. Собственно, таким и будет наше ощущение после завершения карантина.

Но я думаю, что люди очень сильно изменятся мировоззренчески. Сейчас люди поняли, что все мы смертны, что мы можем умереть в любой миг от вируса, от воспаления легких, и наше время пребывания на этой земле, в жизни, является конечным. А значит, мы начнем ее лучше ценить.

Мы начнем задумываться, что на самом деле нам нужно, а что является не нашим. Какие желания по-настоящему наши, а какие нам навязаны маркетингом или обществом.

– То есть в мире в целом изменится система ценностей?

– Да, должна измениться система ценностей. У человека должно стать меньше потребительских мотиваций и больше творческих мотиваций, направленных на самореализацию.

Если, например, мне осталось жить год, что, я буду жить этот год, чтобы купить новую машину, или золотые часы, или сделать ремонт в доме? Наверное, я захочу написать книги, картины, куда-то поехать, что-то узнать, попутешествовать. То есть это совсем другая парадигма ценностей.

Я думаю, этот кризис должен привести к изменению сознания.

А дальше должны произойти экономические изменения. Не только люди – целые страны будут в глубокой экономической яме. Соединенные Штаты уже начали раздавать людям деньги. Я думаю, что так или иначе мы придем к необходимости перезапуска экономики и, вероятно, это будет посредством раздачи денег людям.

– Минимальное социальное гарантирование, минимальный социальный оклад, который предоставляется всем без исключения, независимо от того, работают они или нет?

– Да. Я верю, что мы должны к этому прийти. Это, безусловно, основной доход.

Мы хотим провести эксперимент в Украине по безусловному основному доходу. Мы рассчитываем, что в Украине выплаты могут составлять примерно 7 тысяч гривен на взрослого и 5 тысяч гривен на несовершеннолетнего. Независимо от того, работает человек или нет.

Карантин показал, что просто так люди сидеть дома не могут. Так или иначе люди начнут задумываться, чем заниматься, они захотят идти в коллектив, они захотят работать, они захотят быть полезными.

Кризис, вызванный коронавирусом, должен привести к изменению сознания

После карантина, после всех кризисов мы можем выйти вообще на другую парадигму мироустройства, нашего жизненного устройства.

Когда мы реализуем идеи нашего гениального Григория Саввовича Сковороды, который писал о том, что каждый человек должен заниматься родственным трудом. То есть не тем трудом, который мы просто терпим для того чтобы заработать на кусок хлеба, а тем делом, к которому у нас лежит душа, лежит сердце, и есть определенные таланты. Во-первых, люди от такой работы будут получать удовольствие. Во-вторых, и продуктивность такой работы, которая делается с любовью, будет выше.

Изменения могут быть фантастическими, очень крутыми, но года через 3, 4, 5. В ближайшие 1,5-2 года мы будем приходить в себя от потрясений.

– Можем ли мы назвать это золотым веком для планеты Земля?

– Пока что очень рано говорить о каком-то золотом веке. Это как закаляется сталь. Собственно, сейчас мы находимся в процесс закалки.

К сожалению, только через потрясения растет и изменяется человеческое сознание. Очень часто коучи и тренера говорят нам: надо выйти из зоны комфорта, чтобы мы начали иначе мыслить.

Сейчас всё человечество взяли и выбросили из зоны комфорта.

Единственное, что меня настораживает – что после завершения карантина некоторые страны могут захотеть начать сводить счеты. Собственно, это то, что уже сейчас пытается делать администрация Трампа с Китаем, выставляя определенные счета.

Это может привести к очень мощным геополитическим обострениям, а мне хочется, чтобы мы как можно быстрее перешли к этапу роста, развития и трансформации в тот золотой век, о котором вы сказали.

– Спасибо, Алексей. Время покажет – банальная фраза. Но другого, кроме времени, у нас сейчас нет.

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