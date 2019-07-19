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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Пошла жара: синоптики дали прогноз на день выборов в Украине

1.2т Читать материал на украинском

В день внеочередных парламентских выборов в Украину вернется жара.

Свежим прогнозом погоды на воскресенье, 21 июля, поделился в эфире ObozTV синоптик Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык.

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"Температура немного повысится. Дневные температуры в пределах +25… +30 градусов", – сообщил синоптик.

По его данным, практически по всей территории Украины день выборов пройдет без осадков.

Только в Карпатском регионе ожидаются краткосрочные грозовые дожди.

OBOZREVATEL напоминает, что метеоролог и климатолог Вазира Мартазинова уже дала долгосрочные прогнозы погоды в Украине на август и сентябрь 2019 года.

На выборы в Украину вернется жара

На выборы в Украину вернется жара

kievtravelblog.com

21 июля 2019 года в Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки откроются в 8:00 и закроются для подсчета голосов в 20:00.

Подробнее ознакомиться с правилами голосования и списком политических партий можно в статье OBOZREVATEL.

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Темы
Прогноз погоды Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019 Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Владислав Билык
Место
Украина
Теги
погода выборы в Украине синоптик
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