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14 ноября • обновлено в 00:23
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Пошла воевать после школы: в сети показали фото юной защитницы Украины

2.8т
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Независимость Украины на Донбассе уже три года защищает Аня из Луганска, которая застала войну еще в 9-м классе.

Девушка служит в 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. Ее историю рассказали на странице бригады в Facebook.

Аня переехала из Луганска в Ивано-Франковск, а после школы отправилась на Донбасс, поскольку захотела прогнать оккупантов с родной земли. Девушка рассказала о своих самых тяжелых боях на востоке Украины.

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"Это было на Светлодарской дуге 18 декабря 2016. Невероятные обстрелы. Тяжелая артиллерия. Очень много ребят погибло. Больно... Сейчас почему-то стрельбы больше боюсь, ведь в отличие от тяжелого вооружения, автоматные выстрелы не всегда слышно", – рассказала она.

Аня после школы отправилась на Донбасс

Аня после школы отправилась на Донбасс

facebook.com/OperationalCommandEast

Девушка хочет, чтобы Украина стала единой, однако возвращаться в родной город не желает.

"Там уже выросло целое поколение на русской пропаганде, и некоторые мои сверстники перешли на другую сторону. Не думаю, что смогу найти с ними общий язык", – заявила она.

Аня после школы отправилась на Донбасс

Аня после школы отправилась на Донбасс

facebook.com/OperationalCommandEast

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть растрогало стихотворение, которое маленький ребенок посвятил своему отцу, погибшему на войне за независимость на Донбассе.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Луганск
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Шалава малолетняя. Её там хором тянут в схроне, а она фоткается намалеваная
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Вой на до по беды! Надо ещё потерпеть! Россия скоро развалится! ВСУ пройдут па ра дом по Красной площади!
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Антошин Денис
Антошин Денис
Жаль девочку Аню, когда прозреет ей будет больно
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