Пошла воевать после школы: в сети показали фото юной защитницы Украины

Независимость Украины на Донбассе уже три года защищает Аня из Луганска, которая застала войну еще в 9-м классе.

Девушка служит в 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. Ее историю рассказали на странице бригады в Facebook.

Аня переехала из Луганска в Ивано-Франковск, а после школы отправилась на Донбасс, поскольку захотела прогнать оккупантов с родной земли. Девушка рассказала о своих самых тяжелых боях на востоке Украины.

"Это было на Светлодарской дуге 18 декабря 2016. Невероятные обстрелы. Тяжелая артиллерия. Очень много ребят погибло. Больно... Сейчас почему-то стрельбы больше боюсь, ведь в отличие от тяжелого вооружения, автоматные выстрелы не всегда слышно", – рассказала она.

Аня после школы отправилась на Донбасс facebook.com/OperationalCommandEast

Девушка хочет, чтобы Украина стала единой, однако возвращаться в родной город не желает.

"Там уже выросло целое поколение на русской пропаганде, и некоторые мои сверстники перешли на другую сторону. Не думаю, что смогу найти с ними общий язык", – заявила она.

Аня после школы отправилась на Донбасс facebook.com/OperationalCommandEast

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть растрогало стихотворение, которое маленький ребенок посвятил своему отцу, погибшему на войне за независимость на Донбассе.

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