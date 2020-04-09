В поминальные дни после праздника Пасхи украинцев в связи с карантином из-за коронавируса просят не собираться большими группами при посещении кладбищ.

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С таким призывом выступил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Он также призвал граждан обязательно надевать защитные маски, передает "Интерфакс-Украина".

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"Конечно, мы людей не удержим, если кто-то захочет пойти (на кладбище в поминальные дни)", – отметил Клименко, заявив, что речи о запрете на посещения кладбищ не идет.

Местная власть, как добавил он, должна пояснить людям обязательное соблюдение масочного режима и попытаться не разрешать накрывать столы на кладбищах.

"Как правило, в поминальные дни на кладбище идут большой семьей, а в этот раз пусть пойдут один-два человека. Чтобы не было массового собрания людей, как это обычно принято в эти дни, особенно, в сельской местности", – сказал глава Нацполиции.

По его словам, местные органы власти, священники будут просить людей быть в маске и не собираться группами.

"Полиция же будет вмешиваться в ситуацию только в исключительных случаях", – подчеркнул Клименко.

"Когда мы будем работать все вместе, тогда государство будет слышать своих граждан, а граждане будут слышать государство. Мы учимся слушать и слышать друг друга", – подытожил глава Нацполиции.

Как писал OBOZREVATEL, "Укрпочта" начиная с понедельника, 13 апреля, начнет бесплатно доставлять освященные пасхальные куличи для украинцев.

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