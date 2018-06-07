"Это не человек!" На Закарпатье бывший лесничий по-садистски поступил с лошадью

В Закарпатской области житель села Черная Тиса, бывший помощник лесничего Василий Максимюк был пойман на жестоком обращении с животными.

Как сообщается на странице "Чорнотисянский Родной Край" в Facebook, инцидент произошел вечером 6 июня.

Отмечается, что мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, поймал лошадь, которая принадлежит его односельчанам. Животное в тот момент паслось вдоль берега реки.

facebook.com/go.chrk

После этого бывший лесничий привязал коня к своему автомобилю и начал таскать его по асфальту.

Отмечается, что безобидное животное всеми силами так опиралось, что даже слетели подковы.

facebook.com/go.chrk

"Только можно представить, с какой ненавистью Василий Васильевич таскал это невинное животное, даже следы от пробуксовки колес остались на асфальте", - сказано в сообщении.

facebook.com/go.chrk

Многодетная семья, которой принадлежит лошадь, теперь не знает как поступить в этой ситуации.

facebook.com/go.chrk

facebook.com/go.chrk

В комментариях к записи массово призвали привлечь виновника к ответственности.

Некоторые даже призвали совершить самосуд.

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