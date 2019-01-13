"Молились веками!" Порошенко сделал мощное заявление о Томосе

В Виннице состоялся благодарственный молебен за получение Томоса об автокефалии и создании Православной Церкви Украины. В нем принял участие президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба главы государства, его провели предстоятель ПЦУ Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и Митрополит Винницкий и Барский Симеон в Спасо-Преображенском Кафедральном Соборе.

Отмечается, что в собор внесли Томос об автокефалии Православной Церкви Украины. После молебна Порошенко поздравил всех с рождественскими и новогодними праздниками, отметив, что в этом году эти праздничные дни особенные.

"В этом году Рождество мы празднуем по-особенному, потому что Господь даровал нам огромный подарок, о котором поколения украинцев веками молились. Но именно нам с вами посчастливилось быть свидетелями... Нет не свидетелями, быть участниками процесса создания объединенной, автокефальной, поместной, ключевое слово - украинской, святой церкви", - сказал он.

Президент отметил, что переговоры по этому вопросу проводились длительное время. Порошенко поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея за решительность, смелость, веру и мудрость в решении этого вопроса. "Несмотря на огромное давление со стороны России - страны-агрессора, прямые угрозы, угрозы ему, угрозы церкви, он это сделал", - сказал украинский лидер.

Порошенко отметил, что несмотря на определенный скепсис, создание Украинской церкви с исторической точки зрения произошло мгновенно, за дни или недели. Он также поблагодарил присутствующих за то, что на сегодняшний день Винницкая область занимает первое место по количеству приходов, которые решили присоединиться к ПЦУ.

Порошенко на молебне за Томос president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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