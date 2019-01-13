МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Молились веками!" Порошенко сделал мощное заявление о Томосе

2.7тЧитать материал на украинском

В Виннице состоялся благодарственный молебен за получение Томоса об автокефалии и создании Православной Церкви Украины. В нем принял участие президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба главы государства, его провели предстоятель ПЦУ Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и Митрополит Винницкий и Барский Симеон в Спасо-Преображенском Кафедральном Соборе.

Отмечается, что в собор внесли Томос об автокефалии Православной Церкви Украины. После молебна Порошенко поздравил всех с рождественскими и новогодними праздниками, отметив, что в этом году эти праздничные дни особенные.

"В этом году Рождество мы празднуем по-особенному, потому что Господь даровал нам огромный подарок, о котором поколения украинцев веками молились. Но именно нам с вами посчастливилось быть свидетелями... Нет не свидетелями, быть участниками процесса создания объединенной, автокефальной, поместной, ключевое слово - украинской, святой церкви", - сказал он.

Новости
Украина получила Томос: в США высказались об автокефалии ПЦУ

Президент отметил, что переговоры по этому вопросу проводились длительное время. Порошенко поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея за решительность, смелость, веру и мудрость в решении этого вопроса. "Несмотря на огромное давление со стороны России - страны-агрессора, прямые угрозы, угрозы ему, угрозы церкви, он это сделал", - сказал украинский лидер.

Порошенко отметил, что несмотря на определенный скепсис, создание Украинской церкви с исторической точки зрения произошло мгновенно, за дни или недели. Он также поблагодарил присутствующих за то, что на сегодняшний день Винницкая область занимает первое место по количеству приходов, которые решили присоединиться к ПЦУ.

Новости
''Подавитесь своим Томосом!'' Пропагандисты Путина взбесились из-за победы Украины

Порошенко на молебне за Томос

Порошенко на молебне за Томос

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаВинница
Теги
УПЦ КПТомосединая церковь
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
10
17
Смешно
8
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Вы теперь...турецкоподанные)))Так вам приятнее))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Несмотря на "мощные" заявления Поместные Православные Церкви не спешат признавать секту СЦУ (ПЦУ). На Миротворец их!
Показать комментарий полностью
Ответить
6
4
2 из 3 ответов | показать все
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ангеловський Володимир, напомните мне кто из православных иерархов поздравил с назначением на должность нового главаря секты СЦУ (ПЦУ)!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Крымчанин Юрий, никто и не ждет, что все кинутся чтото признавать. А ватоправославие само откололось. Вы хоть определились с символом? Пятизначная заезда? Или у христианства крест сопрете?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Как? Как обрезанного иудея Вальцмана впустили в православный храм? Да нашлет на вас господь громы, молнии и моры с землетрясениями, еретики и безбожники!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
4
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Бешенство Ватки, Я часто видел диабетика...в зюзю
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Миценко Андрей, и ты лично видел или обрезал?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Наши блоги