Поражение цели ракетой "Нептун" показали на видео: испытания успешно завершены

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов обнародовал кадры полета и поражения цели ракетой “Нептун” и высказал беспокойство о дальнейшей судьбе проекта.

Об этом Турчинов написал в Twitter. По его словам, финансирование на испытания было выделено еще государственным оборонным заказом в 2019 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Успехи могут измениться остановкой всего проекта, если не восстановить его финансирования", – отметил политик.

Как отметила пресс-служба Генерального штаба ВСУ после успешного завершения испытаний ракетного комплекса 17 июня, главной их особенностью на этот раз была стрельба с боевой частью.

В Генштабе отметили, что ракетный комплекс способен выполнять боевые задачи в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине испытали мощнейший ракетный комплекс для ВСУ.