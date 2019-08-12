Популярный украинский мультик запретили показывать в Крыму

Украинский анимационный фильм "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" (в русском варианте "Руслан и Людмила: Перезагрузка") сняли с показа в аннексированном Крыму.

Причиной стало требование украинского правообладателя Film.Ua Group после обращения проекта "Крым.Реалии".

"В компании ситуацию оценили как "недопустимую", а результатом их переговоров с Россией стал отзыв ленты из крымского проката", – сказано в сообщении.

Мультик "Похищенная принцесса" Газета "День"

Украинский мультфильм показывали в Крыму, как и в России, с 1 по 14 августа. Российская фирма по прокату "Экспонента Филм" при этом заявила, что это не нарушает законы России.

В Украине мультфильм вышел в прокат в марте 2018 года и собрал 36115670 гривен, что является абсолютным рекордом для украинских анимационных фильмов.

Как сообщал OBOZREVATEL, мультфильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" стал первым украинским кинопродуктом, который показали в кинотеатрах Китая.

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