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Популярный украинский мультик запретили показывать в Крыму

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Украинский анимационный фильм "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" (в русском варианте "Руслан и Людмила: Перезагрузка") сняли с показа в аннексированном Крыму.

Причиной стало требование украинского правообладателя Film.Ua Group после обращения проекта "Крым.Реалии".

"В компании ситуацию оценили как "недопустимую", а результатом их переговоров с Россией стал отзыв ленты из крымского проката", – сказано в сообщении.

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Мультик "Похищенная принцесса"

Мультик "Похищенная принцесса"

Газета "День"

Украинский мультфильм показывали в Крыму, как и в России, с 1 по 14 августа. Российская фирма по прокату "Экспонента Филм" при этом заявила, что это не нарушает законы России.

В Украине мультфильм вышел в прокат в марте 2018 года и собрал 36115670 гривен, что является абсолютным рекордом для украинских анимационных фильмов.

Как сообщал OBOZREVATEL, мультфильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" стал первым украинским кинопродуктом, который показали в кинотеатрах Китая.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Крым Андрей
Крым Андрей
Это они типа кому навредили?
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1
Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
На усраине ещё не один фильм не мультфильм не окупился ,а свиньи кричат, что стал кассовым ,бюджет этого мультфильма 5миллионов долларов ,а собрал посчитайте чушкари, половина уходит мимо кассы.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Тварей Истребляют Свидомитых, Ой сынок проблемы у тебя ...Анэнцефалия . Тебе к бабке нужно, пусть пошепчет, травок каких даст. А может дусту или яду крысиного . А то,бедолага, сам мучаешься и мамку мучаешь ...
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