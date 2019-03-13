Популярная сеть магазинов оскандалилась "поддержкой" Путина в Одессе: новость подхватило росТВ

В одном из магазинов бытовой техники сети COMFY в Одессе в зале звучала англоязычная песня "Go hard like Vladimir Putin" в поддержку президента России.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко и опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Работники магазина на улице Среднефонтанской в ​​Одессе решили, что для покупателей будет очень кстати включить песню в честь царя страны-бензоколонки. Видимо, эти недалекие люди хотят видеть в Одессе российские танки или террористов вроде "Гиви" и "Моторолы". Иначе объяснить такой поступок невозможно. Они бы еще гимн агрессора включили или вместо вывески прицепили триколор с курицей", — возмутился он.

Спустя некоторое время компания COMFY отреагировала на скандал в комментариях под постом Стерненко. Она официально принесла извинения всем, кого возмутила сложившаяся ситуация и заверила, что непричастна к произошедшему.

Владимир Путин

"В результате проверки, в том числе по видеонаблюдению и фиксации событий установленными техническими средствами подтверждено провокационную намеренно спланированную организацию одновременной трансляции и видеозаписи такой трансляции упомянутого трека неустановленными лицами. Поэтому сотрудники "КОМФИ ТРЕЙД" не имеют никакого отношения к этому видео или трансляции. Этот случай, на наш взгляд, свидетельствует лишь о желании вызвать искусственный скандал или о хулиганской выходке", — говорится в комментарии.

В COMFY также пообещали, что улучшат работу своей службы безопасности, чтобы не допускать таких ситуаций в будущем.

Несмотря на то, что ситуация разрешилась, российское пропагандистское телевидение охотно подхватило эту новость и растиражировало ее на своих экранах.

"За чистотой помыслов простых чудесных украинцев, которые любят россиян, следят даже в супермаркетах. В Одессе, в одной из торговых сетей, раскрыли настоящую "зраду". На весь магазин, ладно бы тихо, там заиграла песню в поддержку Владимира Путина. Господи! Да еще и от российских производителей", — прокомментировала его скандальная пропагандистка Ольга Скабеева.

Российские пропагандисты Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2018 года подобный скандал разгорелся в центре Киева. Там переселенец, работающий продавцом еды, включал в своем ларьке музыку, прославляющую "русский мир" и сепаратистов "Гиви" и "Моторолу". Националисты организации "С14" заставили мужчину принести извинения за свои действия на камеру.

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