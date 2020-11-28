Помним о Голодоморе.

Мы помним, как внутренние споры помогали внешнему врагу.

Мы помним, что происходит с теми, кому не хватит сил отстоять свободу. Кто променяет ее на хлеб. Кто вслед за свободой потеряет и его.

Мы помним, как дорого стоит вера в привлекательные лозунги. Как "землю крестьянам" превратилось в "в землю крестьян".

Но мы также помним украинцев, которые поднимались на борьбу против коммунистического режима. Своими восстаниями наносили ему болезненные удары, делали более слабым, неспособным повторить потом где-нибудь, в порабощенной им части Европы, преступления масштаба Голодомора.

Мы помним тех украинцев, которые делились последним куском хлеба, как ослабленные голодом показывали миру силу человечности.

Мы помним месть молодого украинца во Львове за убийство миллионов его братьев и сестер, которая стала проявлением национального достоинства.

Мы помним тех украинцев, которые берегли память о пережитом, хотя платили за это волей или даже жизнью.

Мы помним тех не украинцев, которые имели силу говорить миру правду, даже если никто не хотел ее слышать.

Эта память – наш реванш за миллионы убитых. Она делает нас сильнее, потому что в памяти они оживают и становятся рядом с нами в нынешней борьбе.

Поэтому наследники тогдашних убийц до сих пор стремятся стереть ее. Они пытались переписывать учебники истории в Украине, закрывать здесь архивы, распространяли ложь о Голодоморе в мире.

Но правда оказалась сильнее, память – непреодолимой. И такими же сделала нас.

Руки ребенка, что двадцать лет назад впервые зажгли свечу памяти, стали руками солдата, которые держат автомат, защищая родителей.

Глаза, которые тогда умывались слезами от рассказа бабушки о пережитом в 1932-1933, ныне уверенно смотрят на врага через прицел.

Нация, которая объединилась в минуты почтения умерших от голода в прошлом, объединилась, чтобы защитить свое будущее и создала мощную армию. Скорбь по убитым предками дает силы защищать себя и потомков.

Мы помним! Мы сильные!

Из выступления на мемориальном заседании Верховной Рады Украины к 85 годовщине Голодомора.

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