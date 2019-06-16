В 100 метрах от Донецка: как ВСУ продвинулись на Донбассе и что это даст

Украинская армия вновь порадовала новостью о продвижении в серой зоне и взятии под контроль новых позиций возле оккупированного Донецка.

Сообщается, что военные стали всего в нескольких сотнях метров от города, что заставляет изрядно понервничать террористов "ДНР".

OBOZREVATEL решил вспомнить последние громкие продвижения ВСУ вглубь оккупированного Донбасса и проанализировать полученные преимущества.

Где продвинулись

Марьинка, Донецкая обл. (апрель-май 2019 год)

Первым о продвижении украинских военных на донецком направлении сообщил украинский журналист Алексей Кашпоровский 12 июня 2019 года. В своем сюжете он рассказал, что чуть больше месяца назад разведчики 24 бригады заняли серую зону в сторону Донецка и Трудовских. И теперь украинская армия практически полностью контролирует Марьинку.

Фактически позиции армейцев теперь находятся всего в паре сотен метров от Александровки и самого Донецка. А серая зона передвинулась в Трудовской район.

Позже информацию подтвердили пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий и пресс-штаб ООС.

"Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение – отодвинуть свои позиции вглубь от местного населения. Этот план разрабатывался, ясно, что не месяц, командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили", – рассказывает пресс-офицер бригады.

В ООС также добавили, что воины 24 бригады еще около месяца назад оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Марьинки. Украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепление и развитие. Сейчас по направлению в сторону оккупированного пгт Александровка силами пехотинцев уже возведены полноценные опорные пункты подразделений.

Такому успеху украинских военных предшествовало предыдущее продвижение в сторону Марьинки в начале апреля. Тогда ВСУ удалось продвинуться вперед более чем на километр и занять оборону в промышленных зданиях. Там же военные нашли очередные доказательства российского присутствия на Донбассе. На захваченной территории вблизи Марьинки были обнаружены сухпайки российского производства.

Новозвановка, Луганская обл. (май 2019)

О продвижении ВСУ на луганском направлении сообщал командир батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко с позывным "Филин".

По его словам, 2 мая подразделения 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" провели успешную операцию в районе населенного пункта Новозвановка Луганской области, в результате чего им удалось продвинуться на 1 километр вперед и занять выгодные рубежи, получив преимущество над противником.

В результате завязавшегося боя пострадали трое украинских военных.

Калиново, Луганская обл. (май 2019)

10 мая военные "Донбасс-Украина" продвинулись на километр и зашли на посадку в районе села Калиново.

Сообщается, что дома на окраине села были заняты боевиками, откуда они постоянно стреляли по украинским военным, но в этот день ВСУ удалось выбить противника и укрепиться на новых позициях.

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Как позже рассказал волонтер Юрий Мысягин, на 14 мая ВСУ удалось продвинутся вперед в Луганской области на одном из флангов на 1500 метров, на другом – на 900 метров.

В годовщину начала Операции Объединенных сил 2 мая, бывший командующий Сергей Наев отметил, что за год украинскими военными в общем было взято под контроль 24 км² территории.

Что это дает украинской армии

Продвижение ВСУ вглубь Донбасса не только позволяет отбить населенные пункты у российских военных, но и занять для себя выгодные позиции.

Например, что касается продвижения в Калиново, военные заняли стратегически важную высоту, с которой видно все передвижения противника в самом селе. Это позволит ВСУ исключить непредвиденный обстрел со стороны террористов.

Так же и с продвижением в районе н.п. Новозвановка – украинские бойцы заняли выгодные рубежи, получив преимущество над противником.

Новые позиции в Марьинке позволили не только улучшить положение украинским защитникам, но и отодвинуть гражданское население гораздо дальше от линии соприкосновения, тем самым обеспечив им более безопасные условия.

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По словам бывшего спикера Генштаба Владислава Селезнева, наши военные выходят только на те рубежи, и занимают те объекты, которые позволяют им наиболее эффективно контролировать свой сектор ответственности.

"То есть это господствующие высоты, это удобные в географическом плане места расположения наших сил и средств. Эта работа проводится постоянно, ползучее наступление продолжается не только на донецком направлении, но и на других участкам линии разграничения", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

ВСУ

Как объясняет военный эксперт, ВСУ продвигаются только в тех направлениях, где находятся закрепленные за Украиной территории согласно вторым Минским договоренностям.

"Но даже сегодня ситуация до сих пор не выровнена, и некоторые из этих населенных пунктов до сих пор находятся под контролем РФ", – отметил он.

В комментарии ObozTV ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай заявил, что продвижение нашей армии вызвало панику у российских оккупантов, так как понимают, что Украина наращивает свои силы.

Он обратил внимание, что последние два года Украина планомерно и постепенно, каждый месяц-другой, улучшает свои тактические позиции.

"Мы не нарушаем Минских договоренностей. А просто занимаем более удобные позиции согласно оперативной обстановке, которая постоянно меняется", – объяснил Гай.

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