Главная Новости
30 апреля • обновлено в 06:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Дмитрий Черкасов (блогер)
Дмитрий Черкасов (блогер)
Блогер Все статьи автора

Полюбуйтесь, чем кормят людей в "процветающей ДНР"

1.3т

Мировая проблема с эпидемией COVID-19 загнала "развивающее, молодое государство" в угол, главари "ДНР" выживают, как могут, зарабатывая на простых дончанах.

Итак, "ДНР" по факту не может себя сама обеспечить банальными продуктовыми наборами. Дело в том, что у товарища Пушилина построен ум так, что его серое вещество может только обманывать и воровать.

Поговорим о большой сети продуктовых магазинов в "ДНР" и что в них продают. Это супермаркеты "МОЛОКО", по факту они же бывшие "Амстор", но уже с другим скрытым владельцем – Пушилиным. Кстати напомню, что под его контролем находится вся гуманитарная помощь, которая поставляется в "республику".

В социальных сетях жители Донецка возмущены качеством продовольствия, которое продаётся на прилавках этих магазинов. В них для покупателей предоставляются следующие "вкусняшки": рыбка-снек копчёная "Горбуша-Camamber", пирожное "Наполеон а-ля Dorblu" и просто незабвенная "молочная кристаллическая вода". Особенно она "подойдет" для приготовления детского питания. Прискорбно то, что эти продукты питания не поставляются из-за пределов "республики", а производятся на месте, для себя, такими же дончанами.

Чтобы не быть голословным представляю вашему вниманию фото этой "чудо-еды", сделанные небезразличными клиентами данной сети магазинов.

"ДНР"

"ДНР"

А это один из комментариев который был оставлен под фотографией где показано пирожное.

"ДНР"

"ДНР"

Самое печальное то, что Пушинке и компании глубоко наплевать, чем кормить людей. Поэтому будьте внимательны и по возможности отнесите им, пусть отведают пищу богов, которую они вам продают.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Дмитрий Черкасов (блогер) Дмитрий Черкасов (блогер)
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Теги
Новости ДНР Донбасс ДНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
3
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги