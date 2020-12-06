В Польше показали доказательства украинцев о преступлениях оккупантов на Донбассе

Польская чиновница – вице-маршалок Сейма Малгожата Госевска начала публикацию цикла видеофильмов с показаниями пострадавших от действий российских оккупантов на Донбассе или их родных.

Об этом сообщает корреспондент "Укринформа". Видеоролики опубликованы в ее собственном Youtube-канале, записи осуществлены при поддержке посольства Польши в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, уже доступны для просмотра на украинском языке с польскими субтитрами свидетельство экс-директора колледжа при Донецкой академии автотранспорта Валерия Недосекина. Мужчина больше года находился в плену боевиков якобы за сотрудничество с украинскими спецслужбами.

Также обнародованы видеопоказания Изабеллы Пех. Ее мать – Елена Пех – с 2018 года находится в застенках боевиков "ДНР". Женщину осудили на 13 лет, обвинив якобы в шпионаже в пользу Украины.

Госевска в 2014 году активно поддержала революцию Достоинства, длительное время находилась среди протестующих в Киеве.

В 2016 году передала в Международный уголовный суд в Гааге доклад о преступлениях оккупантов на Донбассе, совершенные в 2014 году. Документ был составлен на основе более 60 интервью с пленными.

В них пострадавшие сообщили о преступлениях, к которым имели отношение россияне, в частности – о лишении свободы, физических и психологических пытках и убийствах.

Война на Донбассе началась в 2014 году сразу после оккупации Крыма Россией. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины, пророссийскими боевиками и армией Российской Федерации.

Россия официально не признает себя стороной конфликта на Донбассе, несмотря на многочисленные факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта проходят в Трехсторонней контактной группе в Минске между Украиной, Россией и ОБСЕ в присутствии так называемых "Л/ДНР".

Также вопрос достижения мира на востоке нашей страны рассматривается в нормандском формате с участием Украины, Франции, Германии и России.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что "Стратегия холодной деоккупации", которая включает в себя несколько составляющих, может стать альтернативой Минским договоренностям.

Об этом рассказал народный депутат 9-го созыва, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, известный журналист Сергей Рахманин в интервью OBOZREVATEL. По его мнению, одна из этих составляющих – это влияние на Россию через западных партнеров.