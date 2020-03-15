Польша закрыла границы: кто сможет въехать в страну после 15 марта

На время карантина из-за коронавируса Польша перекрыла пограничное движение на польско-украинской государственной границе с 00:00 15 марта 2020 года.
Однако есть категории украинцев, которым разрешат въехать. О новых правилах пересечения границ рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
На польско-украинской государственной границе перекрыли пограничное движение
Так, согласно данным МИД, закрыты такие пограничные пункты:
Долгобичув-Угринов – автомобильный;
Зосин-Устилуг – автомобильный;
Хребне-Рава-Русская – железнодорожный;
Медика-Шегини – автомобильный/пеший;
Кросценко-Смильница – автомобильный;
Кросценко-Хыров – железнодорожный;
Будомеж-Грушев – автомобильный.
На польско-украинской государственной границе перекрыли пограничное движение
На действующих пунктах пропуска в объеме особого движения в направлении въезда в Польшу пересечь границу смогут лишь:
граждане Польши;
иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Республики Польша или находятся под постоянной опекой граждан Республики Польша;
иностранцы, которые имеют Карту Поляка;
главы дипломатических миссий и члены дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица имеющие дипломатический ранг и члены их семей;
иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Республики Польша;
иностранцы, которые имеют право работать на территории Республики Польша, то есть иностранцы, которые должны работать на тех же условиях, что и граждане Польши, имеющие разрешение на работу, в частности сезонную, а также декларацию о поручении выполнения работы иностранцу на территории Республики Польша;
иностранцы, которые ведут транспортное средство для перевозки грузов.
Как сообщал OBOZREVATEL, утром 5 марта украинцы устроили забастовку на границе с Польшей из-за перекрытия пешеходного прохода в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.