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15 марта • обновлено в 11:17
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Польша закрыла границы: кто сможет въехать в страну после 15 марта

3.2т
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На время карантина из-за коронавируса Польша перекрыла пограничное движение на польско-украинской государственной границе с 00:00 15 марта 2020 года.

Однако есть категории украинцев, которым разрешат въехать. О новых правилах пересечения границ рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

На польско-украинской государственной границе перекрыли пограничное движение

На польско-украинской государственной границе перекрыли пограничное движение

Так, согласно данным МИД, закрыты такие пограничные пункты:

  • Долгобичув-Угринов – автомобильный;

  • Зосин-Устилуг – автомобильный;

  • Хребне-Рава-Русская – железнодорожный;

  • Медика-Шегини – автомобильный/пеший;

  • Кросценко-Смильница – автомобильный;

  • Кросценко-Хыров – железнодорожный;

  • Будомеж-Грушев – автомобильный.

На польско-украинской государственной границе перекрыли пограничное движение

На польско-украинской государственной границе перекрыли пограничное движение

На действующих пунктах пропуска в объеме особого движения в направлении въезда в Польшу пересечь границу смогут лишь:

  • граждане Польши;

  • иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Республики Польша или находятся под постоянной опекой граждан Республики Польша;

  • иностранцы, которые имеют Карту Поляка;

  • главы дипломатических миссий и члены дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица имеющие дипломатический ранг и члены их семей;

  • иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Республики Польша;

  • иностранцы, которые имеют право работать на территории Республики Польша, то есть иностранцы, которые должны работать на тех же условиях, что и граждане Польши, имеющие разрешение на работу, в частности сезонную, а также декларацию о поручении выполнения работы иностранцу на территории Республики Польша;

  • иностранцы, которые ведут транспортное средство для перевозки грузов.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 5 марта украинцы устроили забастовку на границе с Польшей из-за перекрытия пешеходного прохода в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса.

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Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Польша
Теги
Министерство иностранных дел Украины вирус граница
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
бедные люди, страдающие от дыбильных решений идиoтского бaндepopeжима.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Тильки выиграли. Агрессор тоже железнодорожное сообщение с Украиной прекращает. Сейчас Украину завалит дешёвой рабочей силой и начнётся мощный экономический подъём.
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