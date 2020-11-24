Полноценный локдаун может спасти Украину, но есть условие, – Фурса
От карантина выходного дня больше всего страдает третичный сектор экономики
Смещение походов по магазинам и ресторанам на будние дни ситуацию не спасет
Хорошего решения для отечественной экономики пока нет, заявил аналитик
Украину мог бы спасти полноценный локдаун, но при условии определенных договоренностей на международной арене.
Об этом сказал финансовый аналитик Сергей Фурса в интервью "Телеграф". Он также разъяснил, кто и почему больше всего страдает от карантина выходного дня.
"Есть выход в виде полноценного локдауна. Вы спрашиваете, что бы я сделал? Я бы не поссорился с МВФ, чтобы у меня были в достаточном количестве деньги для поддержки бизнеса во время второго локдауна. А власть сама ввязалась в ситуацию, когда нет хорошего решения", – уточнил он.
По мнению эксперта, от карантина выходного дня сильно страдает сектор услуг.
"Это так называемый третичный сектор экономики, который в Украине составляет около 60% ВВП. Большое место там занимает сектор торговли, но он карантинными ограничениями блокируется частично", – сказал Фурса.
При этом, по мнению финансового аналитика, смещение походов по магазинам на будние дни ощутимо не повлияет на падение торгового и сервисного бизнеса.
"...в ТРЦ на выходные приходится 50% выручки. Предположим часть этой выручки сдвинется на будни. Вы собирались идти на шопинг в субботу, но идете теперь в четверг-пятницу. Массового сдвига все равно не будет – не все смогут так переносить свои походы по магазинам. Поэтому вполне очевидны потери в 30-40%. Наверное, примерно такие же цифры и в ресторанном бизнесе", – уточнил он.
Никаких оптимистичных прогнозов для экономики страны на сегодняшний день Фурса не назвал.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украине ввели карантин выходного дня. Усиленные ограничения для борьбы со стремительным распространением COVID-19 будут действовать как минимум до конца ноября.
В то же время три источника в правительственных кругах подтвердили OBOZREVATEL, что в Украине в ближайшее время возможно введение полного локдауна для сдерживания эпидемии. Об этом якобы уже предупредили мэров городов. Однако точную дату усиления карантина никто не озвучил.