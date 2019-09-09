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10 сентября • обновлено в 06:35
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"Это полное сумасшествие": в "ДНР" оскандалились из-за провокационного видео с детьми

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На праздновании освобождения Донбасса от немецких захватчиков, которые прошли 7 и 8 сентября в "ДНР", дети читали клятву-присягу на верность "республике" и ее главарю Денису Пушилину.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, внушение детям идеологии недогосударства и скорый путь вхождения в состав России – это уже полное сумасшествие (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Денис Пушилин

Денис Пушилин

Ютуб

"В закрытых телеграм-каналах всплыло видео, где гражданин России Алексей Муратов и руководитель центрального исполкома "Донецкая республика" с детьми читает присягу на верность главарю Пушилину. Не знаю, кто придумал текст клятвы, но это уже полное сумасшествие. Внушать детям идеологию недогосудартва и скорый путь вхождения в состав России – на такое мог пойти только "наш любимый главарь", – предположил блогер.

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На кадрах видно, как стоящие с факелами дети повторяют клятву: "Клянусь я честью и душой республике служить. Клянусь всем сердцем и судьбой командой главы быть. Клянусь, что сделаю я все, чтоб Донбасс великим возродить. И в сердце у меня Россия — в Украину не вернусь".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде предлагают амнистию наемникам, воевавшим на стороне так называемых Л/ДНР. Законопроект опубликован на сайте парламента и он активно продвигается народными депутатами, которые ранее входили во фракцию "Оппозиционного блока".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Макс Баринов Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Теги
Новости ДНР Новости Донбасса ДНР Новости ЛНР Новости России пропаганда
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CARGO 100
CARGO 100
"И в сердце у меня Россия — в Украину не вернусь". +++
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2
5
CARGO 100
CARGO 100
Злопыхатель Вежливый, та-а ты шо-о-о? А ты знаешь, шо на Марсе есть жизнь?
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1
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
CARGO 100, DOLBOYOB ))))
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2
1

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