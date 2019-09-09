"Это полное сумасшествие": в "ДНР" оскандалились из-за провокационного видео с детьми

На праздновании освобождения Донбасса от немецких захватчиков, которые прошли 7 и 8 сентября в "ДНР", дети читали клятву-присягу на верность "республике" и ее главарю Денису Пушилину.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, внушение детям идеологии недогосударства и скорый путь вхождения в состав России – это уже полное сумасшествие (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Денис Пушилин Ютуб

"В закрытых телеграм-каналах всплыло видео, где гражданин России Алексей Муратов и руководитель центрального исполкома "Донецкая республика" с детьми читает присягу на верность главарю Пушилину. Не знаю, кто придумал текст клятвы, но это уже полное сумасшествие. Внушать детям идеологию недогосудартва и скорый путь вхождения в состав России – на такое мог пойти только "наш любимый главарь", – предположил блогер.

На кадрах видно, как стоящие с факелами дети повторяют клятву: "Клянусь я честью и душой республике служить. Клянусь всем сердцем и судьбой командой главы быть. Клянусь, что сделаю я все, чтоб Донбасс великим возродить. И в сердце у меня Россия — в Украину не вернусь".

Дети в ОРДЛО присягают на верность Пушилину.



Текст клятвы "в Украину не вернусь" произносит, разумеется, гражданин России - Алексей Муратов.



Крепко там люди мозгами едут, конечно. pic.twitter.com/WgLJQuxsnP — Денис Казанський (@den_kazansky) 8 сентября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде предлагают амнистию наемникам, воевавшим на стороне так называемых Л/ДНР. Законопроект опубликован на сайте парламента и он активно продвигается народными депутатами, которые ранее входили во фракцию "Оппозиционного блока".

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