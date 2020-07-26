Хомчак – о полном прекращении огня на Донбассе: сохраняйте спокойствие, ВСУ знают цену мира
Руслан Хомчак сделал заявление накануне перемирия на Донбассе. АрміяInform
Вооруженные силы Украины в ходе режима полного прекращения огня на Донбассе, которое начнется 27 июля, будут готовы "дать должный отпор противнику" в случае нарушения договоренностей.
Для этого в армии были созданы дополнительные резервы. С таким заявлением 26 июля выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, его процитировала пресс-служба Генерального штаба на странице в Facebook.
"Вооруженные силы Украины как никто другой понимают цену мира, уже измеренного тысячами жизней, и делают все для его достижения", – подчеркнул Хомчак.
Он рассказал, что уже второй день работает в районе проведения Операции Объединенных сил и доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения.
Начальник Генштаба пояснил, что режим перемирия "не лишает военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины".
Речь идет не только о наступательных, но и о провокационных действиях террористов, проведении диверсионно-разведывательных операций и создании угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждении или уничтожении инфраструктуры.
"Призываю не поддаваться управляемым провокациям, гибридным проявлениям паники, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего войска и своих защитников", – сказал Хомчак.
Он добавил, что ВСУ всегда будут отданы присяге украинскому народу. "Надеюсь, что данная масштабная фундаментальная попытка обеспечить глобальное перемирие даст возможность нашим политикам и дипломатам, укрепляя обороноспособность государства, двигаться дальше для достижения долгожданного мира", – подытожил военный.
В Минобороны со своей стороны подчеркнули, что украинская армия будет придерживаться достигнутых политических договоренностей и действовать в соответствии с международными миротворческими практиками.
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Как писал OBOZREVATEL:
22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля.
Президент Владимир Зеленский отметил, что соглашение должно быть подписано лидерами стран "нормандской четверки", что повысит его статус и увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей.
Глава Украины добавил, что в случае обстрелов украинских военных на Донбассе они всегда отвечают и очень мощно.
Так называемые Донецкая и Луганская "народные республики" заявили о готовности к переходу к полному бессрочному прекращению огня.