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Полиция в недоумении: в Словакии погибла украинская студентка

1.8тЧитать новость на украинском

В Словакии при загадочных обстоятельствах погибла студентка из Украины.

По предварительным данным, девушка выпала с балкона 8-го этажа в одном из общежитий в Прешове, передает "Апостроф".

Трагедия произошла 28 мая около 21:20. На месте происшествия работали спасатели.

tvnoviny.sk

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все подробности инцидента. Известно, что одногруппники погибшей так и не смогли объяснить полиции, что там произошло.

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Место
Словакия
Объекты
смертьполиция
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