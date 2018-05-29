Полиция в недоумении: в Словакии погибла украинская студентка

В Словакии при загадочных обстоятельствах погибла студентка из Украины.

По предварительным данным, девушка выпала с балкона 8-го этажа в одном из общежитий в Прешове, передает "Апостроф".

Трагедия произошла 28 мая около 21:20. На месте происшествия работали спасатели.

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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все подробности инцидента. Известно, что одногруппники погибшей так и не смогли объяснить полиции, что там произошло.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая в Киеве в ДТП погибла женщина.