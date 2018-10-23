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Похолодание и дождь: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

13.3тЧитать материал на украинском

Во вторник, 23 октября, в Украине ожидается похолодание и дожди. Температура воздуха во многих регионах будет не выше +10 градусов.

По данным Укргидрометцентра, теплее всего будет на востоке и юге страны– здесь температура воздуха поднимется до +14... +17 градусов.

В западных регионах будет +8…+10 градусов, ожидаются дожди. В центре – до +13 и без осадков.

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Похолодание и дождь: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Напомним, ранее синоптики предупредили о приходе дождей с 22 октября. Из локальных осадков они перерастут в ливни почти по всей территории страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики заявили о резком изменении погоды в Украине.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Объект
Укргидрометцентр
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