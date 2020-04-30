Поголовного тестирования на COVID-19 в Украине не будет: биолог назвал причину

На проведение тотального тестирования всех граждан Украины на коронавирус COVID -19 потребуется порядка 3 лет.

Это связано с ограниченными возможностями сети диагностических лабораторий Украины. Такое мнение в эфире ObozTV высказал биолог Бижан Шаропов.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Планы, которые озвучиваются, не под силу нашей сети диагностических лабораторий. Главный санитарный врач Виктор Ляшко говорит, что в день проводится 5-6 тысяч тестирований. Если бы мы хотели протестировать всех, нужно было бы потратить около 3 лет", – сказал он.

Биолог сообщил, что в настоящее время в Украине существует 27 государственных лабораторий, которые осуществляют тестирование на коронавирус. "В них стоит по несколько приборов, амплификаторов. Обычно приборы имеют возможность тестировать 96 образцов одновременно. Одна такая постановка длится 2-3 часа, включая выделение ДНК, собственно, реакцию и интерпретацию данных", – пояснил он.

Шаропов добавил, что в лабораториях не хватает рабочих рук и реактивов.

Поголовного тестирования на COVID-19 в Украине не будет

По мнению биолога, в сложившейся ситуации следует сконцентрироваться на тестировании людей, умерших от пневмонии, а также тех, у кого присутствуют симптомы, характерные для коронавируса.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина готова проводить до 30 тысяч тестирований в неделю на коронавирус COVID-19, а во время второй волны этот показатель вырастет до 80 тысяч.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!