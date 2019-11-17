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17 ноября • обновлено в 07:46
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Накроют морозы: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

3.8т
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Начиная с новой недели (с понедельника, 18 ноября), в Украине будет наблюдаться постепенное снижение температуры.

Об этом свидетельствует прогноз погоды Укргидрометцентра. При этом в воскресенье, 17 ноября, по всей территории страны сохранится облачная погода без осадков.

Теплее всего будет на юге и западе – от +10 до +13 градусов (на Закарпатье и в Одесской области до +18), а ночью температура воздуха опустится до 4-7 тепла (на Закарпатье и в Одесской области до +8...+10 градусов).

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Иллюстрация

Иллюстрация

На севере и в центре днем будет от 8 до 11 тепла, в ночное время суток немного прохладнее – от +3 до +6 градусов.

На востоке будет наиболее прохладная погода. Днем столбики термометров в восточных регионах покажут 6-9 тепла, ночью – около 1 градуса мороза.

Накроют морозы: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Скриншот

18 ноября будет сухо и облачно по всей Украине. Ожидается +10...+12 тепла на юге и западе страны, от 6 до 9 с отметкой "плюс" на севере и в центре и около 5-7 тепла днем и 1 градус мороза ночью в восточных регионах.

Накроют морозы: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Скриншот

Во вторник, 19 ноября, морозная погода ночью будет уже также в ряде центральных областей и на севере страны. На востоке будет до 2 градусов мороза.

Накроют морозы: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL:

  • Синоптики предупреждали, что в ноябре в Украину вернется аномальное тепло, однако с середины месяца ожидаются заморозки.

  • Настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. До конца же ноября будет держаться плюсовая температура за исключением периода с 17 по 23 ноября.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
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