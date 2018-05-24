Погода в Украине: синоптик назвала "особую фишку" пятницы

В пятницу, 25 мая, в Украине ожидается ветреная погода с осадками.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Дожди с грозами ожидаются в западных областях, на востоке, в Житомирской, Винницкой и Запорожской областях. Остальные - без существенных осадков. Такая себе полоса вытянется от Киевщины до Херсонщины, Крыма, вдоль которого осадки маловероятны", - написала она.

Согласно прогнозу, температура воздуха будет оставаться высокой - днем +25 +29 градусов.

"Особая фишка завтрашней пятницы - порывистый сильный ветер. Кто занимается строительными работами - примите во внимание. Ну и сквозняков в доме не делайте", - советует синоптик.

В Киеве 25 мая без осадков и +27 градусов.

В субботу, 26 мая, в Киеве ожидается снижение температуры до +22, вечером до +15 градусов, без осадков.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в пятницу прохладнее всего ожидается в Черновцах - до +24 градусов, дождь. Теплее всего будет в солнечном Киеве - до +28 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 24 мая в областях объявили штормовое предупреждение.