До +20: появился аномально теплый прогноз на декабрь в Украине

В Украине до конца декабря продержится аномально теплая погода, местами воздух прогреется даже до +20.

Такой прогноз дал на своей странице в Facebook синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич.

"По расчетам численных моделей CFS и MFS (ECMWF) до конца декабря сохранится аномально теплая погода по всей Украине. Дневные максимумы составят 5-10 градусов тепла. В западных областях, на Подолье и Бессарабии в отдельные дни +12...+17, а на Прикарпатье и горных котловинах за счет фёнового эффекта (теплого ветра с гор) локально возможен прогрев до +20", – написал он.

Погода в Украине: появился теплый прогноз на декабрь Facebook Игоря Кибальчича

Погода в Украине: появился теплый прогноз на декабрь Facebook Игоря Кибальчича

Погода в Украине: появился теплый прогноз на декабрь Facebook Игоря Кибальчича

Погода в Украине: появился теплый прогноз на декабрь Facebook Игоря Кибальчича

Кибальчич добавил, что впервые видит такие высокие ночные температуры в декабре. Он сообщил, что 18 декабря в 5 утра в разных городах Прикарпатья было от +13,2 до 14,3 градусов.

Погода в Украине: появился теплый прогноз на декабрь Facebook Игоря Кибальчича

Погода в Украине: появился теплый прогноз на декабрь Facebook Игоря Кибальчича

Появился аномально теплый прогноз на декабрь в Украине kubnews.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

В праздник Дня святого Николая в четверг, 19 декабря, в Украине сохранится аномально теплая для этого зимнего месяца погода и без каких-либо осадков.

По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь и первую неделю января в Украине ожидаются обильные снегопады и минусовая температура.

Украинцам также пообещали традиционную рождественскую погоду.

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