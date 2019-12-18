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18 декабря • обновлено в 17:19
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До +20: появился аномально теплый прогноз на декабрь в Украине

2.2т
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В Украине до конца декабря продержится аномально теплая погода, местами воздух прогреется даже до +20.

Такой прогноз дал на своей странице в Facebook синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич.

"По расчетам численных моделей CFS и MFS (ECMWF) до конца декабря сохранится аномально теплая погода по всей Украине. Дневные максимумы составят 5-10 градусов тепла. В западных областях, на Подолье и Бессарабии в отдельные дни +12...+17, а на Прикарпатье и горных котловинах за счет фёнового эффекта (теплого ветра с гор) локально возможен прогрев до +20", – написал он.

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Погода в Украине: появился теплый прогноз на декабрь

Погода в Украине: появился теплый прогноз на декабрь

Facebook Игоря Кибальчича

Погода в Украине: появился теплый прогноз на декабрь

Погода в Украине: появился теплый прогноз на декабрь

Facebook Игоря Кибальчича

Погода в Украине: появился теплый прогноз на декабрь

Погода в Украине: появился теплый прогноз на декабрь

Facebook Игоря Кибальчича

Погода в Украине: появился теплый прогноз на декабрь

Погода в Украине: появился теплый прогноз на декабрь

Facebook Игоря Кибальчича

Кибальчич добавил, что впервые видит такие высокие ночные температуры в декабре. Он сообщил, что 18 декабря в 5 утра в разных городах Прикарпатья было от +13,2 до 14,3 градусов.

Погода в Украине: появился теплый прогноз на декабрь

Погода в Украине: появился теплый прогноз на декабрь

Facebook Игоря Кибальчича

Погода в Украине: появился теплый прогноз на декабрь

Погода в Украине: появился теплый прогноз на декабрь

Facebook Игоря Кибальчича

Появился аномально теплый прогноз на декабрь в Украине

Появился аномально теплый прогноз на декабрь в Украине

kubnews.ru

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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