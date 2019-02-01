Украину заморозит до -30° и завалит снегом: появился подробный прогноз на февраль

Погода в Украине в феврале будет меняться от 30-градусных морозов до краткосрочных оттепелей с мокрым снегом.

Подробно о том, какие погодные сюрпризы принесет последний месяц зимы, рассказал в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань.

Синоптик отметил, что месяц ожидается снежным – снегопады прогнозируются 3, 4, 8, 9, 17, 19, 22, 23 февраля.

По прогнозу Горбаня, нынешняя плюсовая температура сохранится до 4 февраля – днем +1...+2, ночью -2...-1.

"А с 4 по 12 февраля начинается настоящая зима. Постепенно и резко очень с 5 февраля понижение температур идет -14...-8, будет доходить до -25...-20. По северным областям может доходить 8-10 февраля до -30", – сказал синоптик.

Горбань сообщил, что с 14 по 16 февраля ожидаются большие перепады атмосферного давления: "Будет потепление, притом настолько резкое, переход от -20...-15 до -3...-1. Дневная температура -2...-1. А начиная с 17 февраля, морозы -7...-4".

В конце месяца, по его словам, будет оттепель, снег с дождем 26-27 февраля.

politinfo.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

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