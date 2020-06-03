Погода в Украине на Троицу: синоптик предупредила о рекорде

В воскресенье, 7 июня, когда православные христиане отмечают праздник Троицы, в Украине будет по-настоящему летняя погода.

Более того, как отметила на личной странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, в этот день на территории нашего государства будет едва ли не теплее всего среди европейских стран.

Погода на Троицу "Контракты"

"Вам для любования – карта прогноза температуры воздуха на Троицу, на 7 июня. Украина – одна из самых теплых в Европе. Лето все же не передумало", – написала она.

Погода в Украине на Троицу Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL:

по прогнозам синоптиков, ощутимое потепление начнется в Украине с 5 июня. В целом средняя температура в первый месяц лета ожидается на уровне +18...+22 градусов. Это на 1-1,5 градуса теплее от обычных показателей за предыдущие годы.

А народный синоптик Леонид Горбань отметил, что во второй декаде июня в Украине установится настоящая летняя жара. Дневная температура воздуха в конце месяца может достигать +34 градусов.

Впрочем, несмотря на тепло, регионы предупреждают о высокой вероятности постоянных ливней и гроз.

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