Главная Новости
3 июня • обновлено в 12:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Погода в Украине на Троицу: синоптик предупредила о рекорде

4.4т
Читать материал на украинском

В воскресенье, 7 июня, когда православные христиане отмечают праздник Троицы, в Украине будет по-настоящему летняя погода.

Более того, как отметила на личной странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, в этот день на территории нашего государства будет едва ли не теплее всего среди европейских стран.

Погода на Троицу

Погода на Троицу

"Контракты"

"Вам для любования – карта прогноза температуры воздуха на Троицу, на 7 июня. Украина – одна из самых теплых в Европе. Лето все же не передумало", – написала она.

Погода в Украине на Троицу

Погода в Украине на Троицу

Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по прогнозам синоптиков, ощутимое потепление начнется в Украине с 5 июня. В целом средняя температура в первый месяц лета ожидается на уровне +18...+22 градусов. Это на 1-1,5 градуса теплее от обычных показателей за предыдущие годы.

  • А народный синоптик Леонид Горбань отметил, что во второй декаде июня в Украине установится настоящая летняя жара. Дневная температура воздуха в конце месяца может достигать +34 градусов.

  • Впрочем, несмотря на тепло, регионы предупреждают о высокой вероятности постоянных ливней и гроз.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,4 млн человек, погибли – 378 тысяч.

  • Ученые обнаружили опасное влияние лекарств от кашля – провоцирует развитие COVID-19.

  • В США начались испытания на людях препарата против коронавируса.

  • Как точно измерить температуру: врач из Китая назвал три главных правила.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги