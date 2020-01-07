Зима отменяется: синоптики спрогнозировали рекордное изменение погоды в Украине

В Украину уже 10 января после рождественских морозов снова придет волна потепления до +6.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. Во вторник, 7 января, в стране будет все еще морозно и довольно пасмурно.
Осадки маловероятны, лишь на востоке и в Крыму возможен мокрый снег с дождем. Температура воздуха от -1 до +1, на западе и в Крыму от 0 до +3 тепла.
Синоптики спрогнозировали рекордное потепление
24.kz
Погода в Украине 7 января
8 января в Украину придет антициклон. Ночной мороз от -4 до -8 распространится с западных областей в другие регионы, в Крыму -1... -3. Днем температура воздуха повысится до 0... +4. Осадки маловероятны, переменная облачность.
Погода в Украине 8 января
Уже 9 января погода начнет меняться. На северную границу страны придет циклон и принесет мокрый снег с дождем, а ночные морозы покинут зону с осадками.
Погода в Украине 9 января
10 января ожидается потепление уже по всей Украине. Ночью от +2 до -2, на Закарпатье до -4, а в Крыму до +3. Днем аномальные для января +3... +6 на западе и юге. На севере, востоке и в центре дожди с мокрым снегом при температуре от -1 до +4.
В субботу, 11 января, синоптическая ситуация существенно не поменяется.
Погода в Украине 10 января
Погода в Украине 11 января
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине январь и февраль 2020 года не будут очень холодными. При этом нас ждут температурные качели.
В 2020 году следует ожидать холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.
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