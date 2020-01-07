Зима отменяется: синоптики спрогнозировали рекордное изменение погоды в Украине

В Украину уже 10 января после рождественских морозов снова придет волна потепления до +6.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Во вторник, 7 января, в стране будет все еще морозно и довольно пасмурно.

Осадки маловероятны, лишь на востоке и в Крыму возможен мокрый снег с дождем. Температура воздуха от -1 до +1, на западе и в Крыму от 0 до +3 тепла.

Синоптики спрогнозировали рекордное потепление 24.kz

Погода в Украине 7 января

8 января в Украину придет антициклон. Ночной мороз от -4 до -8 распространится с западных областей в другие регионы, в Крыму -1... -3. Днем температура воздуха повысится до 0... +4. Осадки маловероятны, переменная облачность.

Погода в Украине 8 января

Уже 9 января погода начнет меняться. На северную границу страны придет циклон и принесет мокрый снег с дождем, а ночные морозы покинут зону с осадками.

Погода в Украине 9 января

10 января ожидается потепление уже по всей Украине. Ночью от +2 до -2, на Закарпатье до -4, а в Крыму до +3. Днем аномальные для января +3... +6 на западе и юге. На севере, востоке и в центре дожди с мокрым снегом при температуре от -1 до +4.

В субботу, 11 января, синоптическая ситуация существенно не поменяется.

Погода в Украине 10 января

Погода в Украине 11 января

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине январь и февраль 2020 года не будут очень холодными. При этом нас ждут температурные качели.

В 2020 году следует ожидать холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

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