В Украину идет тепло: появился свежий прогноз синоптиков. Карта

В понедельник, 6 апреля, погода в Украине улучшиться и порадует солнцем и теплом.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Во всех регионах столбики температура воздуха вырастет на 1-5 градусов, однако ожидается и небольшая облачность.

Температурный минимум по стране составит 1 градус мороза. Только в центре и на юге заморозков не прогнозируют.

Погода 6 апреля: прогноз по Украине РБК-Украина

Теплее всего в Украине будет на западе – там +13... +17 градусов и юге (+12... +15 градусов).

Погода в Украине 6 апреля Скриншот

В центральных регионах ожидается до +14, а на востоке будет прохладно – максимум +13.

В Киеве 6 апреля будет солнечно с незначительной облачностью, а температура воздуха будет сохраняться на уровне +12... +14 градусов.

Погода в Киеве 6 апреля Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Леонид Горбань рассказал, что в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля. Только в конце месяца в стране ожидается теплая и ясная погода.

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