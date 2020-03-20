На выходных, 21-22 марта, в Украину придут заморозки и погода напомнит зимнюю.

Такой прогноз сделала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. "В Украину забежит арктический воздух. Температура начнет снижаться", – написала она.

В субботу, 21 марта, ожидается в течение дня +4...+9 градусов, на востоке +7...+12, а на юге +9...+14.

Погода на выходных: в Украине похолодает УНИАН

В воскресенье, 22 марта, днем столбики термометров покажут ​​+1...+5 градусов, на юге до +9. Всю следующую неделю в стране будут держаться заморозки.

"Зима от нас убежит, поджав хвост, с четверга – 26-го марта начнется потепление", – пообещала Диденко.

Синоптик отметила, что в субботу-воскресенье в Украине в результате деятельности атмосферных фронтов будет преобладать влажная погода – дождь и мокрый снег. Также ожидается сильный вечер.

В Киеве на выходных также ожидаются периодические осадки: дождь, потом мокрый снег. В столице похолодает до +6...+7. В воскресенье, 22 марта, уже до +3.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Диденко предупредила, что погода на выходных испортится из-за антициклона "Юрген".

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