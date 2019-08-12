Погода в Одессе: прогноз на 12-18 августа

Погода в Одессе с 12 по 18 августа обещает быть жаркой и безоблачной. Температура воздуха будет колебаться в районе 30 градусов выше ноля.
За исключением субботы 17 августа, вся неделя в Одессе будет солнечной. Синоптики не ожидают никаких осадков или погодных осложнений.
12 августа - прогноз погоды ObozTV
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Одессе с 12 по 18 августа.
Прогноз погоды в Одессе
Sinoptik.ua
Прогноз погоды в Одессе
Gismeteo.ua
Прогноз погоды в Одессе
Meteo.ua
Прогноз погоды в Одессе
Accuweather.com
Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину уже идет так называемый "бархатный сезон".
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