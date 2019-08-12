Погода в Одессе: прогноз на 12-18 августа

Погода в Одессе с 12 по 18 августа обещает быть жаркой и безоблачной. Температура воздуха будет колебаться в районе 30 градусов выше ноля.

За исключением субботы 17 августа, вся неделя в Одессе будет солнечной. Синоптики не ожидают никаких осадков или погодных осложнений.

12 августа - прогноз погоды ObozTV

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Одессе с 12 по 18 августа.

Прогноз погоды в Одессе Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Одессе Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Одессе Meteo.ua

Прогноз погоды в Одессе Accuweather.com

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину уже идет так называемый "бархатный сезон".

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