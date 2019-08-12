Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Погода в Одессе: прогноз на 12-18 августа

262 Читать материал на украинском

Погода в Одессе с 12 по 18 августа обещает быть жаркой и безоблачной. Температура воздуха будет колебаться в районе 30 градусов выше ноля.

За исключением субботы 17 августа, вся неделя в Одессе будет солнечной. Синоптики не ожидают никаких осадков или погодных осложнений.

12 августа - прогноз погоды ObozTV

Новости
В Одессе на пляже аттракцион придавил ребенка: фото и видео жуткого ЧП

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Одессе с 12 по 18 августа.

Прогноз погоды в Одессе

Прогноз погоды в Одессе

Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Одессе

Прогноз погоды в Одессе

Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Одессе

Прогноз погоды в Одессе

Meteo.ua

Прогноз погоды в Одессе

Прогноз погоды в Одессе

Accuweather.com

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину уже идет так называемый "бархатный сезон".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Погода в Одессе" на OBOZREVATEL.

Темы
Погода в Одессе Прогноз погоды
Место
Украина Одесса
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...