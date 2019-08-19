Погода в Николаеве: прогноз на 19-25 августа

Погода в Николаеве с 19 по 25 августа будет жаркой. Днем температура в городе будет колебаться в районе 30-32 градусов тепла.
Синоптики обещают в Николаеве теплые ночи – от 18 до 20 градусов тепла. На День независимости небо над Николаевом затянет облаками.
19 августа (Яблочный Спас) – прогноз погоды от ObozTV
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Николаеве с 19 по 25 августа.
Прогноз погоды в Николаеве
sinoptik.ua
Прогноз погоды в Николаеве
gismeteo.ua
Прогноз погоды в Николаеве
meteoprog.ua
Прогноз погоды в Николаеве
meteo.ua
Прогноз погоды в Николаеве
accuweather.com
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре лето задержится в Украине. Синоптики уверены, что на всей территории страны будет тепло целый месяц.
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