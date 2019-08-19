Погода в Николаеве: прогноз на 19-25 августа

Погода в Николаеве с 19 по 25 августа будет жаркой. Днем температура в городе будет колебаться в районе 30-32 градусов тепла.

Синоптики обещают в Николаеве теплые ночи – от 18 до 20 градусов тепла. На День независимости небо над Николаевом затянет облаками.

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19 августа (Яблочный Спас) – прогноз погоды от ObozTV

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Николаеве с 19 по 25 августа.

Прогноз погоды в Николаеве sinoptik.ua

Прогноз погоды в Николаеве gismeteo.ua

Прогноз погоды в Николаеве meteoprog.ua

Прогноз погоды в Николаеве meteo.ua

Прогноз погоды в Николаеве accuweather.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре лето задержится в Украине. Синоптики уверены, что на всей территории страны будет тепло целый месяц.

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