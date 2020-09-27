Синоптики заявили об изменении погоды в Украине. Карта на понедельник

В Украине в понедельник, 28 сентября, ожидается облачная погода без осадков в большинстве областей, однако на западе страны пройдут дожди.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. По данным синоптиков, первый день недели будет дождливым на Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской областях.

Температура днем на западе +17...+21, на юге +22...+26, в остальных регионах +19...+24 градуса.

В Киеве и области сухо, днем воздух прогреется до +20...+22 градусов.

Напомним, 27 сентября в Украине разгулялась осенняя непогода – дожди со штормовым ветром, которые привели к обесточиванию более ста населенных пунктов. В то же время в Карпатах уже выпал первый снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.