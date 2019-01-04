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До 20 градусов: синоптики дали ''морозный'' прогноз на январь

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На рождественские выходные, с 5 по 7 января, украинцев ожидает морозная погода с небольшим снегом. А вот уже после Рождества высока вероятность сильных снегопадов.

В комментарии OBOZREVATEL синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине будет преобладать воздушная масса арктического происхождения, которая принесет с собой морозный холод.

"Ночная температура будет опускаться до 4...10 градусов мороза, на северо-востоке Украины и местами в центральных областях – до 10...15 градусов мороза. Днем температура будет выше, но все равно морозная, так, 5-6 января будет до – 8 градусов, на Рождество на севере, западе и местами центральных областях – днем до 8...12 градусов мороза", – рассказала Диденко.

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Что касается осадков, синоптик сообщила, что в Украине будет преобладать влажная погода, периодически будет выпадать небольшой снег.

"Особенно 6 января на западе Украины, в Винницкой области, местами на севере, а также на крайнем востоке ожидается умеренный снег", – отметила она.

Погода на 5 января

Погода на 5 января

meteo.gov.ua

Погода на 6 января

Погода на 6 января

meteo.gov.ua

Погода на 7 января

Погода на 7 января

meteo.gov.ua

Вместе с тем народный синоптик Леонид Горбань сообщил OBOZREVATEL, что в январе продолжаются температурные качели: "Месяц у нас начался с оттепели и небольшого снега, но уже с рождественских праздников температура снизится до 4…7 градусов мороза, и так будет держаться аж по 15 января".

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По прогнозам Горбаня, действительно сильного снегопада стоит ожидать уже после Рождества, с 12 по 16 января.

"Резкое понижение температуры будет с 13-15 января и постепенно дойдет до 15…20 градусов мороза, которые будут держаться до конца месяца. 28-29 января будет небольшая оттепель, а в последующие дни мороз – до 7 градусов со снегом", – прогнозирует синоптик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

  • В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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