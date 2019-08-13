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Погода на Маковея: синоптик предупредила о температурных изменениях в Украине

1.1т Читать материал на украинском

В среду, 14 августа, на территории Украины будет "очень разнообразная" погода. На юге, востоке и в центре ожидается сильная жара: температура достигнет +30...+35 градусов. На западе похолодает – столбики термометра не поднимутся выше +19...+24. А на севере ожидается ослабление жары до +28...+32 градусов.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Она вспомнила, что 14 августа отмечают праздник Маковея.

"Кто будет делать лепешки, а это – я, а кто не будет, всем 14-го августа очень разнообразна погода в Украине. Сильная жара еще подержится за южную часть, восток и большинство центра, +30...+35 градусов. На западе ощутимо похолодает, в течение дня предполагается +19...+24", – написала Диденко.

Синоптик дала прогноз погоды на Маковея

Синоптик дала прогноз погоды на Маковея

Рівне Вечірнє

Она отметила, что несмотря на снижение температуры, на территории Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей ожидается + 26...+29 градусов.

"Не упадет, но ослабнет жара в северных областях Украины – против сегодняшних (13 августа. – Ред.) +30...+34 градусов завтра там ожидается +28...+32", – добавила синоптик.

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По ее словам, атмосферный фронт, связанный с локальным циклоном "Zorro", приведет к грозовым дождям на западе Украины и "дотянет" до Житомирщины и северных районов Киевщины. Там также периодически будет усиливаться юго-западный ветер.

Она отметила, что на значительной части территории страны будет сухая и почти безоблачная погода, которую обеспечит восточный антициклон "Andrea".

"В Киеве на Маковея будет еще жарко, но на несколько градусов ниже, чем сегодняшняя атмосферная сковородка, в течение дня около +30 градусов. Существенный дождь маловероятен", – написала Диденко.

Она добавила, что в четверг, 15 августа, в Киеве ожидается сильное понижение температуры воздуха, до +23...+24 градусов.

Прогноз погоды на 14 августа

Прогноз погоды на 14 августа

Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в первой половине сентября будет достаточно теплой, однако в 20-х числах синоптики прогнозируют резкое похолодание.

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Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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