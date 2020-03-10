Синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, грады и резкие перепады температур.

Несмотря на похожие расчеты, мнения все же разделились. Некоторые синоптики говорят ждать летнее тепло уже в мае, другие же предлагают потерпеть аж до августа.

OBOZREVATEL собрал для вас все в одном материале.

Каким будет лето-2020 в Украине: синоптики дали необычный прогноз

Ураганы и перепады температур

Так, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, лето наступит не по календарю, а в августе. Однако жара будет уже в мае. Правда июнь и июль накроют Украину дождями, ураганами и градом.

С ним согласен народный синоптик Назарий Данилюк. По его словам, после засушливого и жаркого мая в июне в Украину придут дожди и шквальный ветер.

Ливни утихнут к середине июня, а температура воздуха достигнет +24 градусов. Такой погода будет до конца месяца. А вот начало июля в Украине будет дождливым с ураганами и перепадами температур.

Август в Украине, по расчетам Данилюка, будет переменчивым – из жары в ливни и прохладу. Уже со второй половины месяца начнет холодать.

Жаре быть?

Народный синоптик Владимир Деркач с коллегами не согласен – он заверил, что сильной жары летом ждать не стоит, разве что на несколько дней в каждом месяце. При этом, по его словам, дожди будут и в августе.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух считает, что лето будет аномально жарким даже в сравнении с прошлым годом.

"Нас ожидают новые волны тепла, резкие изменения температуры, дефицит осадков, жаркое лето, сильные ливни, грозы, град, шквалы", – коротко описала она предстоящее лето.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал в марте заморозки и мокрый снег.

С прогнозом Горбаня категорически не согласен синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич. Он уточнил, что среднемесячная температура в первый месяц весны окажется на 3-5° выше нормы.

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