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Погода на День Независимости Украины: синоптики сделали прогноз на длинные выходные

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
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На День независимости будет тепло и почти без осадков

На День независимости будет тепло и почти без осадков. pixabay.com

С 22 по 24 августа у украинцев будут длинные выходные благодаря дополнительному нерабочему дню на День Независимости. Синоптики рассказали, какая погода будет в разных регионах Украины в эти дни.

По данным Укргидрометцентра, с пятницы, 21 августа, 30-градусная жара сменится небольшим похолоданием, которое будет продолжаться и во время уик-энда, а местами пройдут дожди.

22-23 августа грозовые дожди пройдут в западных и, частично, центральных областях и в Крыму, а на остальной территории страны будет малооблачно и сухо.

Днем воздух будет прогреваться до +22…+29 градусов, а ночью ожидается до 15-21 градусов тепла.

В Киеве должно быть без осадков и не жарко: днем 25-27 градусов тепла, а ночью +15…+17 градусов.

24 августа на востоке Украины без осадков, температура до +28 градусов. Жителей южных регионов ожидает жаркая и солнечная погода. Температура днем поднимется до +30 градусов.

На западе Украины в День независимости местами пройдут дожди. Также будет прохладно: температура до +20...+25 градусов.

В северных областях ожидается небольшая облачность. Температура до +28 градусов. В центре 24 августа будет без осадков, столбики термометров днем поднимутся до +29 градусов.

По данным народного синоптика Натальи Диденко, в День Независимости в большинстве областей преимущественно сухо и жарко, +27...+32 градуса, лишь в западных областях пройдут грозовые дожди и будет свежее, +22...+27 градусов.

Погода на 22 августа

Погода на 22 августа Укргидрометцентр

Погода на 23 августа

Погода на 23 августа Укргидрометцентр

Погода на 24 августа

Погода на 24 августа Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что из-за глобального изменения климата лето в Украине может длиться не три, а четыре месяца.

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