Погода на День Независимости Украины: синоптики сделали прогноз на длинные выходные

На День независимости будет тепло и почти без осадков. pixabay.com

С 22 по 24 августа у украинцев будут длинные выходные благодаря дополнительному нерабочему дню на День Независимости. Синоптики рассказали, какая погода будет в разных регионах Украины в эти дни.

По данным Укргидрометцентра, с пятницы, 21 августа, 30-градусная жара сменится небольшим похолоданием, которое будет продолжаться и во время уик-энда, а местами пройдут дожди.

22-23 августа грозовые дожди пройдут в западных и, частично, центральных областях и в Крыму, а на остальной территории страны будет малооблачно и сухо.

Днем воздух будет прогреваться до +22…+29 градусов, а ночью ожидается до 15-21 градусов тепла.

В Киеве должно быть без осадков и не жарко: днем 25-27 градусов тепла, а ночью +15…+17 градусов.

24 августа на востоке Украины без осадков, температура до +28 градусов. Жителей южных регионов ожидает жаркая и солнечная погода. Температура днем поднимется до +30 градусов.

На западе Украины в День независимости местами пройдут дожди. Также будет прохладно: температура до +20...+25 градусов.

В северных областях ожидается небольшая облачность. Температура до +28 градусов. В центре 24 августа будет без осадков, столбики термометров днем поднимутся до +29 градусов.

По данным народного синоптика Натальи Диденко, в День Независимости в большинстве областей преимущественно сухо и жарко, +27...+32 градуса, лишь в западных областях пройдут грозовые дожди и будет свежее, +22...+27 градусов.

Погода на 22 августа Укргидрометцентр

Погода на 23 августа Укргидрометцентр

Погода на 24 августа Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что из-за глобального изменения климата лето в Украине может длиться не три, а четыре месяца.

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