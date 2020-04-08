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8 апреля • обновлено в 08:30
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В Украине резко потеплеет: температура подскочит до +21

2.1т
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В среду, 8 апреля, в Украине будет теплая погода, ни осадков, ни облачности не прогнозируют.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Ночью пока сохранятся заморозки. Температурный минимум составит -4 градуса.

На западе прогреет все регионы. Во Львовской и Ивано-Франковской областях столбики термометров покажут +19...+20. На Закарпатье будет +21. В остальных областях – на несколько отметок ниже.

В Украине резко потеплеет: температура подскочит до +21

Слово и дело

В Житомирской и Винницкой областях ожидается до +20. На Киевщине будет максимум +19.

В центральных регионах – Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях – немного прохладнее – до +16...+18. Такую же температуру покажут столбики термометров и на севере страны.

В восточных и южных областях прогнозируют от +16...+19 днем. Минимальная температура до -4 ожидается на Луганщине.

Погода в Украине 8 апреля

Погода в Украине 8 апреля

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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