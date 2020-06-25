Стариков выносили на руках, а животные утонули: как западная Украина выживает после мощного наводнения

Сильные дожди на западе Украины привели к жутким последствиям. Несколько дней реки выходили из берегов, оползни разрушали дороги, а горные ручьи превратились в потоки. Стихия унесла жизни трех человек. Сейчас пострадавшие подсчитывают убытки.

Подробнее о масштабном бедствии читайте в материале OBOZREVATEL.

Жертвы стихии

В результате непогоды отрезанным от цивилизации оказалось небольшое село Дземброня на Ивано-Франковщине. Там погибла пожилая женщина Мария Новорук.

"Она возвращалась вечером с работы, шел дождь. И берег реки начал рушиться, Мария оказалась в воде. Плавать не умела, поэтому не смогла оттуда выбраться", – рассказывает местная жительница Катерина.

Также неподалеку от этого населенного пункта вода смыла машину с водителем и пассажиром. Один из них считается пропавшим без вести.

Реки выходили из берегов ГСЧС Ивано-Франковской области

У самой Катерины четверо детей. Теперь они вынуждены жить без света и интернета. "Мосты снесло, дороги разрушило, мы оказались отрезанными от магазинов. Пока держимся на своих запасах. Но нет хлеба, муки и дрожжей, чтобы его испечь. Нет сахара, масла. Мы же не знали, что такое случится", – уточняет она.

По словам женщины, восстановительные работы в их районе уже начались. "Техника работает по центральной дороге километрах в пяти от нас. Они убирают землю, а она снова сползает. Камни падают. Сегодня дождь уже прекратился, может быстрее дело пойдет", – говорит мама четверых детей.

От воды пострадал и известный курортный поселок Яремче. Тут разрушена дорога, которая повредила водопровод. Сейчас ведутся ремонтные работы.

Затопило подвал, и все запасы пропали

Беды натворила стихия и в Закарпатье. Больше всего пострадали села Ясеня, Луг, Деловое.

В Ясенях местные жители рассказывают, что о большой воде знали, но никто не предупредил о таких масштабах.

"Затопило некоторые дома, разрушило дорогу. Горные ручьи превратились в потоки воды, которые неслись сверху, начались оползни. Мы пережили два страшных дня, которые можно сравнить только с наводнением 2008 года. Не спали всю ночь, потому что вода зашла на первый этаж. Все, что можно было, подняли наверх. Затопило подвал, все наши запасы пропали. Смыло весь огород, снесло часть забора. Я весь день проплакала, потому что восстанавливать придется своими силами. Но урожая нет, куры утонули", – со слезами рассказывает местная жительница.

Улицы села Луг так же превратились в бурные реки. Сельчане говорят, что дождь продолжался недолго, но село превратил в Венецию.

Село Луг на Закарпатье Facebook Татьяны Пицуры

Село Луг на Закарпатье Facebook Татьяны Пицуры

"Небо словно прорвало. Через 10 минут улицы превратились в реки, вода разрушала покрытие, потому что неслась потоком. Некоторые дворы по колено залило водой. Я такого еще не помню! Все огороды под водой, подвалы залиты, у кого-то машину снесло. Чудом не утонул никто", – отмечает пенсионерка Мария.

Стариков выносили на руках

Не могут прийти в себя от потопа и жители н.п. Банилов на Буковине. "У нас затопило половину села. Дождь начался под вечер. Мы с другом переезжали по мосту, а минут через сорок его уже не было видно, на метр ушел под воду. Люди говорят, что в домах воды до 15-20 см, все, что могли, с пола поставили на столы. Но ремонт предстоит немаленький", – вспоминает сельчанин Николай.

Наводнение на Буковине ГС ЧС Черновицкой области

Еще один житель Банилова Валентин уточнил, что в 2008 году село тоже затопило. "Только тогда вода разрушила берега в другом месте, после их укрепили. Теперь беда пришла с новой стороны, прорвало нижнюю дамбу", – говорит он.

Вода чуть не погубила пожилых людей. По словам Влады, соседи выносили на руках стариков, которые не могут передвигаться и переносили в более безопасные места.

Она рассказывает, что у нее тоже вода стоит в доме. "Утонули домашние животные: свиньи, куры, кролики, у кого-то даже утки погибли. В хате вода ниже колена. Мебель, техника, все пострадало. Восстановить все это своими силами будет невозможно, надеемся только на помощь", – отмечает женщина.