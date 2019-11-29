Он в Татры ходил много раз. Друзья не могут поверить в гибель украинского альпиниста

В Словакии в Высоких Татрах 28 ноября погибли два украинских альпиниста: 67-летний Владимир Михалко и 30-летняя Ирина Скрылева. Друзья Владимира говорят, что он был очень опытный инструктор, каждый год по несколько раз ходил в горы, и мог дать фору даже молодым.

Они до сих пор не могут поверить в эту трагедию. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Всю жизнь занимался альпинизмом

Друзья и коллеги 67-летнего альпиниста Владимира Михалко до сих пор не могут поверить, что он погиб.

Владимир Михалко Facebook Вертикаль

Ирина Скрылева Facebook Ирины Скрылевой

"Я только утром узнал об этой трагедии и поверить не могу, для нас это огромная потеря. Это такой энергичный человек. Он всю жизнь занимался альпинизмом. Мы этим летом были на сборах в лагере в Казахстане. Так Михаил Дмитриевич с виду такой невысокий, худенький, в возрасте, а молодежь за ним угнаться не могла", – рассказывает его друг и инструктор Сергей Щепак.

Спасательная операция в Татрах

Не смотря на свои 67 лет, Михалко не только тренировал ребят-разрядников, но еще и работал, по профессии он инженер.

"Он очень спокойный, он отлично знал тонкости альпинизма, профессионал, и в тоже время очень скромный человек. Он по несколько раз в год уходил в горы, не важно, лето или зима. Он не боялся погоды, она его не останавливала", – говорит Щепак.

По словам еще одного альпиниста Бориса Лащонова, Михалко достаточно хорошо знал Высокие Татры, где погиб.

"Татры внешне производят впечатление не очень сложных гор. Вроде ниже Кавказа, чуть выше Карпат. Но это обманчивое впечатление. Я там побывал этим летом, а вот Владимир Михалко там был чуть ли не каждый год. Там, конечно, разные маршруты, есть более легкие, есть сложные. Но там большие перепады, от места, где останавливаются альпинисты в лагере, до вершины больше тысячи метров. Лавины там тоже бывают, в прошлом году там двух словаков засыпало. Но он Татры знал очень хорошо", – говорит Лащонов.

Высокие Татры

Тела спустили с гор

О трагедии в горах альпинистам сообщили по телефону те, кто был вместе с Владимиром Михалко и Ириной Скрылевой. Сначала из-за погоды спасательная операция там была приостановлена. Но уже в пятницу тела погибших украинцев спустили с гор.

Ирина Скрылева Facebook Ирины Скрылевой

По сообщению словацких спасателей, украинцы погибли из-за травм, не совместимых с жизнью. Трагедия произошла во время спуска. Сейчас организовывается их доставка на родину. Сестра Ирины, Татьяна, сказала, что пока не знает подробностей.

"Мы сами узнали об этом только в четверг вечером. Я маме не говорила, но утром она тоже узнала. Мы пытаемся разузнать, когда Иру доставят домой", – говорит Татьяна.

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