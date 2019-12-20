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20 декабря • обновлено в 12:10
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Поезда в ОРДЛО: в МИД высказали категоричную позицию

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Украинские власти пока не приняли решение о возобновлении железнодорожного сообщения с неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей

Более того, как рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, речи об этом вовсе не идет, передают "Новости Донбасса".

"О железнодорожном сообщении пока речь не идет. Речь идет только об открытии дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных потребностей. И такое поручение получила Трехсторонняя контактная группа, она над этим работает", – сказал он.

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На вопрос о том, когда будут открыты дополнительные пункты пропуска в Золотом, Счастье и Демино-Александровске, Боднар отметил, что готовность Украины в этом вопросе есть, однако это надо согласовать с другой стороной конфликта.

"Это надо согласовать, чтобы не было срыва с той стороны, потому что с нашей стороны готовность есть", – пояснил замглавы МИД.

Напомним, что ранее Министр иностранных дел Вадим Пристайко допустил возможность возобновления железнодорожного сообщения с оккупированными районами Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в компании "Укрзалізниця" рассчитывают, что до 2023 года будет возобновлено ж/д сообщение с Донецкой и Луганской областями, которое было прекращено в марте 2017 года. Соответствующая информация содержится в новой стратегии УЗ.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ОРДЛО Донецкая область Луганская область Донбасс Новости Донбасса переговоры по Донбассу ДНР Новости ДНР Новости ЛНР
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