Главная Новости
25 февраля • обновлено в 14:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Госпитализированному с "коронавирусом" на Закарпатье поставили диагноз

5.7т
Читать материал на украинском

Госпитализированный в областную инфекционную больницу на Закарпатье житель села Дедово Береговского района, которого подозревают в заражении коронавирусом, на самом деле болен бронхитом.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в Закарпатской ОГА. "У него обычный бронхит. Как говорят врачи, ни по симптомам, ни в анамнезе у него коронавируса нет. Но поскольку сейчас в области паника из-за этой болезни, то его сразу же госпитализировали и взяли все анализы. Материалы отправили в Киев, ждем окончательных результатов. Но волноваться не стоит, у него только бронхит", – заверили нас в ОГА.

Областная инфекционная больница на Закарпатье

Областная инфекционная больница на Закарпатье

Напомним, закарпатец три недели назад в венгерском городе Ниредьгазе общался с китайцем на рынке. Ранее сообщалось, что он работал у этого китайца.

Как подтвердили сегодня на брифинге в ОГА, у больного были взяты все анализы для проверки. В результате у него обнаружен бронхит. К тому же китаец, с которым он общался, на родине был в последний раз в декабре.

Сейчас житель Дедово находится в больнице вместе с женой. Их поместили в один бокс и ждут результатов тестов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL

  • В областную инфекционную больницу в Ужгороде обратился гражданин Китая, который добровольно согласился на карантин из-за возможного заражения коронавирусом COVID-19.

  • В связи со вспышкой коронавируса COVID-2019 в каждой области Украины был разработан план на случай выявления инфицированных. Украинские аэропорты при этом будут проверять пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирована болезнь.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Касьянова Ирина Касьянова
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Вангую, завтра выяснится, что никакогго больного вообще не было, это всё роспропаганда делает. Ну типа как в Н.Санжарах !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Как же замечательно всё на Украине с коронавирусом, учитывая регулярные эпидемии кори и прочих свиных гриппов.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги