Госпитализированному с "коронавирусом" на Закарпатье поставили диагноз

Госпитализированный в областную инфекционную больницу на Закарпатье житель села Дедово Береговского района, которого подозревают в заражении коронавирусом, на самом деле болен бронхитом.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в Закарпатской ОГА. "У него обычный бронхит. Как говорят врачи, ни по симптомам, ни в анамнезе у него коронавируса нет. Но поскольку сейчас в области паника из-за этой болезни, то его сразу же госпитализировали и взяли все анализы. Материалы отправили в Киев, ждем окончательных результатов. Но волноваться не стоит, у него только бронхит", – заверили нас в ОГА.

Областная инфекционная больница на Закарпатье

Напомним, закарпатец три недели назад в венгерском городе Ниредьгазе общался с китайцем на рынке. Ранее сообщалось, что он работал у этого китайца.

Как подтвердили сегодня на брифинге в ОГА, у больного были взяты все анализы для проверки. В результате у него обнаружен бронхит. К тому же китаец, с которым он общался, на родине был в последний раз в декабре.

Сейчас житель Дедово находится в больнице вместе с женой. Их поместили в один бокс и ждут результатов тестов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL

В областную инфекционную больницу в Ужгороде обратился гражданин Китая, который добровольно согласился на карантин из-за возможного заражения коронавирусом COVID-19.

В связи со вспышкой коронавируса COVID-2019 в каждой области Украины был разработан план на случай выявления инфицированных. Украинские аэропорты при этом будут проверять пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирована болезнь.

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