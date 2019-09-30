Подозреваемый в убийстве Бузины будет следить за работой НАБУ: что известно

Подозреваемый в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько вошел в состав Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщила пресс-служба НАБУ.

Медведько стал одним из двух победителей интернет-голосования, набрав 3902 голоса. Его избрали как представителя гражданской организации "Спілка ветеранів війни з Росією".

Медведько будет следить за работой НАБУ Цензор.НЕТ

Вторым победителем с 4854 голосами стал Иван Ясинский от организации "Демократична сокира орди".

Примечательно, что Государственная служба специальной связи и защиты информации подтвердила отсутствие нарушений и фактов внешнего вмешательства в результаты интернет-голосования.

Отметим, совет общественного контроля при НАБУ образуется в составе 15 человек. Его задача – обеспечивать прозрачность и общественный контроль за деятельностью бюро.

Медведько подозревают в убийстве Бузины inforesist.org

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