Главная Новости
30 сентября • обновлено в 18:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Подозреваемый в убийстве Бузины будет следить за работой НАБУ: что известно

1.2т Читать материал на украинском

Подозреваемый в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько вошел в состав Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщила пресс-служба НАБУ.

Медведько стал одним из двух победителей интернет-голосования, набрав 3902 голоса. Его избрали как представителя гражданской организации "Спілка ветеранів війни з Росією".

Новости
Мать Бузины обратилась к Зеленскому с просьбой: о чем речь

Медведько будет следить за работой НАБУ

Медведько будет следить за работой НАБУ

Цензор.НЕТ

Вторым победителем с 4854 голосами стал Иван Ясинский от организации "Демократична сокира орди".

Подозреваемый в убийстве Бузины будет следить за работой НАБУ: что известно

Примечательно, что Государственная служба специальной связи и защиты информации подтвердила отсутствие нарушений и фактов внешнего вмешательства в результаты интернет-голосования.

Отметим, совет общественного контроля при НАБУ образуется в составе 15 человек. Его задача – обеспечивать прозрачность и общественный контроль за деятельностью бюро.

Медведько подозревают в убийстве Бузины

Медведько подозревают в убийстве Бузины

inforesist.org

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Убийство Олеся Бузины" на OBOZREVATEL.

Тема
Убийство Олеся Бузины
Персоны
Андрей Медведько Олесь Бузина
Место
Украина
Тег
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
5
1
Смешно
2
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
это все,что нужно знать о заповеднике свидо-майданутого скота....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
твари шароварные.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Федоров Федор
Федоров Федор
Украина все же волшебная страна. Человека, обвиняемого в убийстве назначают на надзирающую должность.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel