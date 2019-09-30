Подозреваемый в убийстве Бузины будет следить за работой НАБУ: что известно

Подозреваемый в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько вошел в состав Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины.
Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщила пресс-служба НАБУ.
Медведько стал одним из двух победителей интернет-голосования, набрав 3902 голоса. Его избрали как представителя гражданской организации "Спілка ветеранів війни з Росією".
Медведько будет следить за работой НАБУ
Цензор.НЕТ
Вторым победителем с 4854 голосами стал Иван Ясинский от организации "Демократична сокира орди".
Примечательно, что Государственная служба специальной связи и защиты информации подтвердила отсутствие нарушений и фактов внешнего вмешательства в результаты интернет-голосования.
Отметим, совет общественного контроля при НАБУ образуется в составе 15 человек. Его задача – обеспечивать прозрачность и общественный контроль за деятельностью бюро.
Медведько подозревают в убийстве Бузины
inforesist.org
Как сообщал OBOZREVATEL:
Олеся Бузину застрелили 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них – в голову.
Медведько задержали, а 31 декабря выпустили под домашний арест.
Подозреваемых в убийстве Бузины Андрея Медведько и Дениса Полищука избил спецназ "КОРД" при попытке взять биологические образцы для анализа ДНК.
В ГПУ заявили, что отбор биологических образцов у Медведько и Полищука происходил настолько корректно, насколько позволяли ситуация и их поведение.
27 ноября 2017 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых.
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