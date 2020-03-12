Подозреваемого в убийстве Героя Небесной Сотни арестовали на 2 месяца

Суд избрал меру пресечения Сергею Мыслывому, которого подозревают в убийстве Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого – его арестовали на 60 дней.
Также задержанный может быть причастен к похищению нардепа восьмого созыва Игоря Луценко ( "Батькивщина"). Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook, добавив соответствующее фото.
"Суд арестовал на 60 дней Мыслывого Сергея Анатольевича, подозреваемого в похищении Вербицкого и меня. Спасибо всем, кто присоединился!", – написал экс-нардеп.
Facebook / Igor Lutsenko
Напомним, Мыслывого задержали 10 марта. По версии следствия задержанный имел отношение непосредственно к похищению Луценко и Вербицкого на территории Александровской больницы ночью 21 января 2014 года.
"Мыслывый работал на постоянной основе в группе, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали "служебную" квартиру, – рассказал тогда Луценко.
Отметим, что следователи Государственного бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины 12 марта задержали еще одного подозреваемого в участии в преступной организации, которая похитила Луценко и Вербицкого. Им оказался житель города Белая Церковь Киевской области.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Юрий Вербицкий и Игорь Луценко были похищены вечером 20 января 2014 года.
Луценко был найден 21 января и рассказал, что похитители, избив его, выбросили в Бориспольском районе.
В сентябре 2019 Луценко заявлял, что к его похищению и убийству активиста Юрия Вербицкого также может быть причастен нардеп от "Слуги народа" Сергей Литвиненко.
Украинские правоохранители 10 марта задержали подозреваемого в убийстве Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого – Сергея охотник. Кроме того, он может быть причастен к похищению екснардепа восьмого созыва Игоря Луценко ( "Батькивщина").
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