Подозреваемого в убийстве Героя Небесной Сотни арестовали на 2 месяца

Суд избрал меру пресечения Сергею Мыслывому, которого подозревают в убийстве Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого – его арестовали на 60 дней.

Также задержанный может быть причастен к похищению нардепа восьмого созыва Игоря Луценко ( "Батькивщина"). Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook, добавив соответствующее фото.

"Суд арестовал на 60 дней Мыслывого Сергея Анатольевича, подозреваемого в похищении Вербицкого и меня. Спасибо всем, кто присоединился!", – написал экс-нардеп.

Facebook / Igor Lutsenko

Напомним, Мыслывого задержали 10 марта. По версии следствия задержанный имел отношение непосредственно к похищению Луценко и Вербицкого на территории Александровской больницы ночью 21 января 2014 года.

"Мыслывый работал на постоянной основе в группе, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали "служебную" квартиру, – рассказал тогда Луценко.

Отметим, что следователи Государственного бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины 12 марта задержали еще одного подозреваемого в участии в преступной организации, которая похитила Луценко и Вербицкого. Им оказался житель города Белая Церковь Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL :

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