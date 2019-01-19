''Подонок!'' Украинцы жестко сцепились на КремльТВ

На российском телевидении произошла перепалка между украинским журналистом Владимиром Скачко и общественным деятелем Вадимом Трюханом.

Поводом для конфликта стали антиукраинские высказывания Скачко, за которые собеседник жестко осудил предателя Родины. Инцидент произошел в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Вадим Трюхан Скриншот видео

"Неблагодарность и беспамятство — это дорога в ад, которую сейчас переживает Украина", — нагло высказался Скачко, чем спровоцировал ссору.

Кроме того, он добавил, что в Украине якобы насаждают идеологию нацизма, предоставляя гражданам право делить людей на правильных и неправильных.

Столь наглая ложь соотечественника разозлила Трюхана, и гневно разгромил фейки пророссийского журналиста.

Владимир Скачко Скриншот видео

"Если бы я решал, я бы вам сразу сказал — вы ненормальный, вы неадекватный! Вы приезжаете в чужую страну и льете грязь на свою страну! Пусть не трогает меня, если он будет трогать меня, я буду ему прямо отвечать, что он — подонок!" —выкрикнул Трюхан.

После этого ведущий передачи Евгений Попов пригрозил украинцу, сказав, что в таком случае он вылетит из студии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трюхан вывел из себя скандальную пропагандистку Ольгу Скабееву, заявив, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину миллионы россиян лягут в землю.

Также он ярко осадил члена Совета Федерации России Олега Морозова, угрожавшего Украине потерей государственности. Трюхан заявил, что оккупанты обломают об нее зубы.

Топ-пропагандиста РФ Владимира Соловьева он опозорил во время спора о Ярославе Мудром. Трюхан напомнил рупору Кремля, что Россия не имеет никакого отношения к Киевской Руси.

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