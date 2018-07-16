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"Путин подобреет?" Чем ЧМ-2018 в России "аукнется" для Украины

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В России 15 июля завершился чемпионат мира по футболу. Бойкот мирового сообщества, скандалы из-за трансляций в Украине, многочисленные акции протестов и даже попытка срыва финала на стадионе "Лужники" в Москве ― именно такое сопровождение имел "футбол на крови" в стране-агрессоре.

Однако визиты на матчи многих высокопоставленных лиц и ряд переговоров, которые провел президент РФ Владимир Путин с лидерами других стран, наталкивают на мысль, что ЧМ-2018 круто поменял отношение к России.

Пока политологи и военные эксперты рассуждают о последствиях этого футбольного события, OBOZREVATEL спросил у читателей, чего ждать Украине после завершения чемпионата мира по футболу?

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Большинство респондентов, 57%, убеждены, что в целом для нашей страны ничего не изменится.

40% из 3648 ответивших считают, что Кремль активнее продолжит агрессию в Украине.

И только 2% оптимистов верят в лучшее и то, что Путин в честь окончания чемпионата подобреет и уйдет с Донбасса.

Как писал OBOZREVATEL, Путин опозорился во время награждения победителя чемпионата мира по футболу.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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