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"Поддерживали агрессора": в Одессе сорвали более десяти концертов пророссийских звезд

1.6т

В Одессе за последний год общественные активисты не допустили проведения концертов более десятка артистов, поддержавших российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщил в программе "Кворум" на ObozTV общественный деятель и бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко.

"В Одессе мы провели не одну акцию и выгнали из города не одного исполнителя. За период прошлого года 14 исполнителей, которые либо поддерживали агрессию против Украины, или выступали на оккупированных территориях, не смогли выступить в Одессе", - заявил Стерненко.

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Как подчеркнул активист, государство должно урегулировать вопрос с гастролями в Украине людей, "которые поддержали вооруженную агрессию против Украины, беспрепятственно выступали на территории страны-агрессора, принимали участие в его пропагандистских мероприятиях, выступали на оккупированной территории".

При этом Стерненко скептически отнесся к идее правительства маркировать афиши артистов сообщением, что данный исполнитель гастролировал в России. По его мнению, такая мера не отпугнет посетителей с их концертов.

"Все очень просто в истории с блокированиями концертов: есть Россия, она страна-агрессор, сотрудничество со страной агрессором называется коллаборацией", - добавил он.

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Как сообщал "Обозреватель", ранее вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что украинские звезды, которые ездят выступать в Россию, должны быть обложены особым налогом и состоять на учете в СБУ.

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Сергей Стерненко
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